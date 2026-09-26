Arranca construcción de desaladora en Rosarito; será la más grande de América Latina

Desaladora en Rosarito, Baja California, inicia su contrucción. Foto: Conagua.

La desaladora de Rosarito, en Baja California, inició su construcción con la colocación de la primera piedra de una obra que tendrá una inversión de más de 15 mil millones de pesos y capacidad para desalinizar más de 2 mil litros de agua por segundo.

Comunicado Conagua



Hoy comienza una obra histórica para el futuro del agua en Baja California.



El Gobierno de México colocó la primera piedra de la Desaladora Rosarito, que será la más grande y moderna de América Latina.



Con una capacidad de procesar más de 2 mil litros de… pic.twitter.com/EfxDWiaIdB — Conagua (@conagua_mx) September 25, 2026

El proyecto fue incorporado al Plan Nacional Hídrico como parte de la estrategia para fortalecer el abasto de agua potable en los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, donde se busca atender el déficit de suministro asociado al crecimiento de la región.

Durante el inicio de los trabajos, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, acompañado por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, explicó que la planta permitirá incorporar una nueva fuente de abastecimiento mediante la desalinización de agua de mar.

Desaladora de Rosarito tendrá inversión de más de 15 mil mdp

La construcción de la desaladora de Rosarito contempla una inversión superior a los 15 mil millones de pesos. De ese monto, la Federación aportará casi 10 mil 500 millones de pesos.

El proyecto contempla también la participación del Gobierno de Baja California mediante obras complementarias, para las cuales se estima una inversión de 4 mil 600 millones de pesos.

La planta será construida con sistemas de alta eficiencia energética y procesos de tratamiento de última generación. Según lo informado, estas características permitirán reducir los costos de operación y evitar incrementos en las tarifas para la población.

¿Cuánta agua producirá la planta desaladora de Rosarito?

La planta desaladora de Rosarito tendrá capacidad para procesar más de 2 mil litros de agua por segundo mediante la desalinización del agua de mar.

Con esta infraestructura se busca ampliar las fuentes de abastecimiento disponibles para la región y aumentar hasta en 45% la disponibilidad de agua.

El proyecto está dirigido principalmente a fortalecer el suministro para las familias de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, municipios que enfrentan un déficit de agua potable relacionado con el crecimiento de la población.

La incorporación de una fuente adicional de agua permitirá complementar las opciones de abastecimiento existentes y atender las necesidades de una zona considerada vulnerable en materia hídrica.

¿Cuándo terminará la construcción de la desaladora de Rosarito?

La conclusión de la desaladora de Rosarito está prevista para 2029, año en el que, de acuerdo con la información proporcionada, se convertirá en la planta más grande y moderna de América Latina.

La colocación de la primera piedra marca el inicio de los trabajos de construcción de la infraestructura destinada a incrementar la disponibilidad de agua potable para los municipios de la zona costa de Baja California.

Datos principales de la desaladora

Ubicación: Rosarito, Baja California

Rosarito, Baja California Conclusión prevista: 2029

2029 Inversión total: más de 15 mil millones de pesos

más de 15 mil millones de pesos Aportación federal: casi 10 mil 500 millones de pesos

casi 10 mil 500 millones de pesos Obras complementarias estatales: 4 mil 600 millones de pesos

4 mil 600 millones de pesos Capacidad: más de 2 mil litros por segundo

más de 2 mil litros por segundo Incremento previsto en disponibilidad de agua: hasta 45%

hasta 45% Municipios beneficiados: Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada

La gobernadora Marina del Pilar Ávila señaló que el proyecto tuvo respaldo desde sus primeras etapas y destacó la continuidad de los trabajos entre administraciones. Por su parte, la Conagua indicó que la obra permitirá ampliar las fuentes de abastecimiento y fortalecer la disponibilidad de agua potable en la región.

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