IMSS reconoce confusión y entrega de recién nacidas a familias distintas

Foto: Cuartoscuro/Archivo

El IMSS en Baja California confirmó que dos recién nacidas fueron entregadas por error a familias que no les correspondían en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31, en Mexicali.

La institución reconoció la equivocación, ofreció una disculpa a las familias y señaló que dará acompañamiento mientras se revisa cómo ocurrió el intercambio.

De acuerdo con la información difundida por el propio Instituto, el caso ocurrió en el hospital del IMSS ubicado en Mexicali. Personal del nivel central ofreció a las familias apoyo psicológico, médico y jurídico.

El Seguro Social indicó que la atención estará enfocada en las recién nacidas y en sus familias durante el proceso de seguimiento.

También mantiene coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal de Baja California.

Protegerán los datos de las familias

Por tratarse de menores de edad, el IMSS informó que mantendrá bajo resguardo la identidad y los datos personales de las recién nacidas.

La institución explicó que esta medida busca proteger su privacidad mientras continúan las acciones relacionadas con el caso.

Hasta ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre la forma en que se produjo la confusión dentro del hospital.

Revisarán protocolos de identificación en el hospital

Luego de reconocer el error, el IMSS anunció que revisará los procedimientos que se utilizan para identificar a los bebés durante la atención obstétrica y neonatal.

La institución también señaló que trabajará con las autoridades para aclarar lo ocurrido y determinar responsabilidades.

El caso fue confirmado oficialmente este 25 de septiembre de 2026 por la representación del IMSS en Baja California.

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