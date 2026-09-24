Detienen en Mexicali al “Niño”, presunto jefe de plaza de los “Mayos”

Ernesto Enrique “N”, alias “Niño”. Foto: Defensa

Ernesto Enrique “N”, alias “Niño”, presunto jefe de plaza del Cártel del Pacífico, facción los “Mayos”, fue detenido en Mexicali, Baja California, durante una operación de precisión en la que también fue capturada otra persona.

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades, el operativo se realizó derivado del intercambio de información con el Comando Norte de Estados Unidos y de trabajos de Inteligencia Militar Central de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En la acción participaron elementos de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Quién es Ernesto Enrique “N”, alias “Niño”?

Las autoridades señalan a Ernesto Enrique “N”, alias “Niño”, como jefe de plaza del Cártel del Pacífico, facción los “Mayos”, en Puerto Peñasco, Sonora.

Según la información oficial, tendría presencia en los municipios de Mexicali, Baja California, y Los Mochis, Sinaloa, y sería responsable del tráfico de drogas y armas entre México y Estados Unidos.

También es señalado como colaborador cercano de Jesús Alexander y/o Juan José “N”, alias “Ruso”, identificado como jefe del grupo delictivo los “Rusos”, perteneciente al Cártel del Pacífico.

Tenía orden de aprehensión por delitos relacionados con fentanilo

Ernesto Enrique “N” cuenta con una orden de aprehensión emitida por un juez federal por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio para la venta de fentanilo.

Durante su detención, las autoridades aseguraron droga, armamento y diversas municiones.

¿Qué pasará con los detenidos?

Los dos detenidos, así como los objetos asegurados durante el operativo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Mexicali, Baja California.

La FGR continuará con las investigaciones y las acciones periciales correspondientes para determinar la situación jurídica de los detenidos.

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