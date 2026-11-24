Un sismo se registró este martes en Chiapas. Foto: Cuartoscuro

Un sismo de magnitud 5.3 se registró la madrugada de este martes 24 de noviembre de 2026 en Chiapas, con epicentro a 119 kilómetros al suroeste del municipio de Mapastepec. El movimiento, ocurrido a las 05:51 horas, se percibió ligeramente en la región del Soconusco, sin que hasta el momento se reporten afectaciones.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor ocurrió a una profundidad de seis kilómetros.

Tras el movimiento, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que mantiene activo el monitoreo permanente en las distintas regiones del estado, así como la comunicación con las autoridades correspondientes ante cualquier posible reporte de afectación.

SISMO Magnitud 5.3 Loc 119 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 24/11/26 05:51:43 Lat 14.48 Lon -93.40 Pf 6 km pic.twitter.com/lBPxPBY0MR — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 24, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Chiapas hoy, 24 de noviembre?

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer los siguientes datos sobre el movimiento registrado esta madrugada:

Magnitud: 5.3.

5.3. Fecha: 24 de noviembre de 2026.

24 de noviembre de 2026. Hora: 05:51:43 horas.

05:51:43 horas. Epicentro: 119 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas.

119 kilómetros al suroeste de Mapastepec, Chiapas. Profundidad: seis kilómetros.

seis kilómetros. Latitud: 14.48.

14.48. Longitud: -93.40.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó que el sismo fue percibido ligeramente por habitantes de la región del Soconusco, sin reporte de afectaciones hasta el momento.

📢 Sobre el #Sismo registrado esta mañana, de magnitud final 5.3, a 119 km al suroeste de Mapastepec, #Chiapas, te compartimos el reporte de percepción de las autoridades locales.



🟢 Chiapas: Sismo percibido ligeramente por la población de la región del Soconusco, sin reporte de… pic.twitter.com/TtdasoQWQY — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 24, 2026

¿Hay riesgo de tsunami tras el sismo en Chiapas?

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que no se espera la generación de un tsunami en el Pacífico mexicano tras el sismo de magnitud 5.3.

De acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de Tsunamis (CAT) de la Secretaría de Marina (Semar), tampoco se esperan variaciones significativas en el nivel del mar como consecuencia del movimiento.

En tanto, Protección Civil de Chiapas mantiene el monitoreo en las distintas regiones de la entidad.

Protección Civil mantiene activo el monitoreo permanente en las distintas regiones del estado, así como comunicación con las autoridades correspondientes, ante cualquier posible reporte de afectación. — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) November 24, 2026

¿Qué hacer durante un sismo si estás en casa o en el trabajo?

Ante un movimiento telúrico, las autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma y seguir una serie de medidas para reducir riesgos y proteger tu integridad.

Si se activa la alerta sísmica y te encuentras en un piso bajo, evacua el inmueble siempre que cuentes con tiempo suficiente y puedas utilizar las rutas previamente establecidas.

Si estás en un piso alto y no puedes salir de inmediato, permanece en una zona de menor riesgo o busca protección debajo de una mesa o estructura resistente.

También es importante alejarte de ventanas, puertas y objetos pesados que puedan caer durante el movimiento.

¿Qué hacer después de un sismo?

Una vez que termine el movimiento, dirígete al punto de reunión y sigue las indicaciones de los brigadistas o del personal de Protección Civil.

Entre las recomendaciones de las autoridades se encuentran:

No utilizar elevadores.

Ayudar a personas con discapacidad durante la evacuación.

No empujar a otras personas.

Evitar utilizar el teléfono celular, salvo que sea necesario.

Mantenerte alejado de zonas con daños estructurales.

Antes de retomar tus actividades habituales, es importante revisar si existen posibles fugas, incendios o daños en el inmueble.

Recuerda que identificar con anticipación las zonas seguras, mantener libres los pasillos, conocer las rutas de evacuación y participar en simulacros puede ayudarte a reaccionar de manera adecuada ante un sismo.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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