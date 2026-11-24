Foto: Cuartoscuro

Si tienes previsto salir de casa este martes 24 de noviembre de 2026, toma precauciones, pues en la Ciudad de México (CDMX) se realizarán dos marchas, seis concentraciones y seis rodadas ciclistas que podrían complicar tus traslados, principalmente en el Centro Histórico, donde desde las 7:00 horas comenzarán las protestas, de acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Una de las movilizaciones más numerosas será la convocada por la Fundación Diana Sánchez Barrios, que prevé reunir a 500 personas para marchar del Hemiciclo a Juárez al Zócalo capitalino.

🚨 Atención con las movilizaciones de este martes en #CDMX. La #SSC contempla 2 marchas, 6 concentraciones, 2 citas agendadas y 6 rodadas ciclistas, además de 4 eventos de esparcimiento.



Entre las principales #movilizaciones, a las 15:00 horas se prevé una marcha de la Fundación… pic.twitter.com/f1pYepO2vI — Uno TV (@UnoNoticias) November 24, 2026

Además, se tienen previstas dos citas agendadas y cuatro eventos de esparcimiento en distintos puntos de la capital del país.

En UnoTV te decimos dónde y a qué hora se realizarán las movilizaciones de este martes para que planees tus traslados.

¿Qué marchas habrá hoy, 24 de noviembre, en CDMX?

Las dos marchas programadas para este martes tendrán como punto de partida la alcaldía Cuauhtémoc y se realizarán durante la tarde.

Marcha por el Día Local de la Memoria Trans

Hora: 15:00 horas.

15:00 horas. Salida: Hemiciclo a Juárez, avenida Juárez número 50, colonia Centro.

Hemiciclo a Juárez, avenida Juárez número 50, colonia Centro. Destino: Zócalo capitalino.

Zócalo capitalino. Asistencia estimada: 500 personas.

La Fundación Diana Sánchez Barrios realizará una movilización para reconocer y preservar la memoria de las personas trans, así como visibilizar la lucha por sus derechos, la igualdad y una vida libre de violencia y discriminación.

Marcha de la Unión General de Trabajadores de México

Hora: 17:00 horas.

17:00 horas. Salida: Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Fray Servando Teresa de Mier, colonia Doctores.

Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Fray Servando Teresa de Mier, colonia Doctores. Destino: por definir.

por definir. Asistencia estimada: 120 personas.

Los manifestantes exigirán basificación laboral, reinstalación de trabajadores despedidos, aumentos salariales y cumplimiento o pago de laudos laborales.

La SSC no descarta que los participantes se dirijan hacia el Zócalo capitalino.

¿Dónde habrá protestas y concentraciones en CDMX este martes?

Desde las primeras horas del día se esperan manifestaciones en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Álvaro Obregón.

Cuauhtémoc

07:00 horas | Trabajadores del IMSS

Se concentrarán en el Zócalo capitalino para exigir respeto a sus derechos laborales, abasto de insumos y equipo médico, así como el cese del acoso sindical y laboral.

Se prevé la asistencia de 50 personas.

10:00 horas | Colectiva Las Tonantzin

Acudirá a la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, ubicada en avenida Dr. Río de la Loza número 156, colonia Doctores, para presentar una denuncia contra integrantes del colectivo Génesis.

Se esperan 30 participantes.

12:00 horas | Liberación Animal MX

Se manifestará frente al Edificio de Gobierno, ubicado en Plaza de la Constitución número 2, en contra del programa “Gallinas en Casa”, al considerar que podría derivar en maltrato y negligencia hacia las aves.

Se prevé la participación de 25 personas.

16:00 horas | Trabajadores del Gobierno de la CDMX

Se reunirán en el cruce de avenida 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, en el Centro Histórico, para defender sus derechos laborales y denunciar presuntas irregularidades relacionadas con la vida interna de su sindicato.

La asistencia estimada es de 200 personas.

Iztapalapa

09:00 horas | Familiares y amigos de víctima de feminicidio

Se concentrarán en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicados en avenida Reforma número 50, colonia Lomas de San Lorenzo.

Exigirán una pena máxima para el presunto responsable del feminicidio de una estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ocurrido en enero de 2016.

Se esperan 25 manifestantes.

Álvaro Obregón

09:00 horas | Alianza Nacional de Jubilados

Se manifestará frente a las oficinas corporativas del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), ubicadas en bulevar Adolfo López Mateos número 2157, colonia Los Alpes.

Los jubilados exigirán justicia, igualdad de trato y respeto a sus derechos adquiridos. Se prevé la asistencia de 50 personas.

Otras movilizaciones previstas en el Centro de la CDMX

La agenda de la SSC contempla dos citas agendadas en la alcaldía Cuauhtémoc:

16:00 horas: vecinos, tianguistas y comerciantes del Mercado de San Lorenzo acudirán al Zócalo capitalino para solicitar la liberación de uno de sus agremiados.

vecinos, tianguistas y comerciantes del Mercado de San Lorenzo acudirán al Zócalo capitalino para solicitar la liberación de uno de sus agremiados. 18:00 horas: comerciantes de organizaciones de comunidades indígenas acudirán a la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, en Diagonal 20 de Noviembre número 294, colonia Obrera, para solicitar espacios para la venta de artesanías durante la romería decembrina.

Rodadas ciclistas en CDMX hoy, 24 de noviembre

Si circulas por la capital durante la noche, toma en cuenta que cinco de las seis rodadas ciclistas programadas para este martes comenzarán a partir de las 20:00 horas.

Estos son sus horarios, puntos de salida y destinos:

05:50 horas | People for Bikes Roma

Salida: Zacatecas número 55, colonia Roma Norte.

Destino: Desierto de los Leones, alcaldía Cuajimalpa.

20:00 horas | Los Biker’s del Sol

Salida: Sol Rojo del Estadio Banorte, alcaldía Coyoacán.

Destino: Miyana, avenida Ejército Nacional número 769, alcaldía Miguel Hidalgo.

20:00 horas | Xochimilco en Bici

Salida: Vips Vaqueritos, Prolongación División del Norte número 4901, colonia San Lorenzo la Cebada.

Destino: Hacienda de Coapa, alcaldía Coyoacán.

20:10 horas | Galactibikers

Salida: Jardín Euzkaro y Misterios, colonia Tepeyac Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero.

Destino: Palacio de Hierro de Polanco, avenida Moliere número 222, alcaldía Miguel Hidalgo.

20:20 horas | Rodando con Dinosaurios

Salida: Parque de las Rosas, Eje 5 Sur número 118, colonia Militar Marte, alcaldía Iztacalco.

Destino: sin definir.

21:30 horas | Las Parias Argüenderas

Primer punto de reunión: Parque de los Venados, avenida División del Norte y Municipio Libre, alcaldía Benito Juárez.

Segundo punto de reunión: a las 22:30 horas, en el plantel Casa Libertad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), en calzada Ermita Iztapalapa número 4163.

Destino: Memorial Diana Velázquez Florencio, en Chimalhuacán, Estado de México.

Esta última rodada se realizará en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y contará con alrededor de 100 participantes.

Las autoridades no descartan afectaciones viales durante su trayecto.

Conciertos y eventos que podrían generar tráfico en CDMX

Además de las marchas y protestas, este martes se realizarán eventos con una asistencia estimada de miles de personas, por lo que conviene tomar precauciones si circulas cerca de los siguientes lugares:

19:30 horas: lucha libre profesional en la Arena México, con una asistencia estimada de 4 mil personas.

lucha libre profesional en la Arena México, con una asistencia estimada de 4 mil personas. 20:00 horas: concierto de BOYNEXTDOOR en la Arena Ciudad de México, alcaldía Azcapotzalco, con un aforo previsto de 6 mil 500 personas.

concierto de BOYNEXTDOOR en la Arena Ciudad de México, alcaldía Azcapotzalco, con un aforo previsto de 6 mil 500 personas. 20:00 horas: concierto de Love of Lesbian en el Teatro Metropólitan, alcaldía Cuauhtémoc, con una asistencia estimada de 3 mil 165 personas.

Asimismo, este martes concluyen las festividades de la colonia Santa Cecilia, en la alcaldía Tláhuac, donde se tienen previstas actividades en distintos horarios y sedes, con un aforo estimado de 3 mil 500 personas.

¿Qué vialidades podrían presentar afectaciones hoy en CDMX?

Por los puntos de reunión y destinos de las movilizaciones programadas, considera posibles complicaciones en las siguientes vialidades y zonas:

Avenida Juárez.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida Fray Servando Teresa de Mier.

Avenida 20 de Noviembre.

Venustiano Carranza.

Zócalo capitalino.

Avenida Dr. Río de la Loza.

Bulevar Adolfo López Mateos.

Avenida División del Norte.

Calzada Ermita Iztapalapa.

Si tienes previsto circular por estos puntos, considera salir con anticipación y planear tus traslados, especialmente durante la tarde y noche.

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