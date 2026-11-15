Anuncian cierre de la estación Zócalo del Metro hasta nuevo aviso
El STC no informó sobre el motivo, aunque Garbage se presentó en el Zócalo un día antes.
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 del Metro permanecerá cerrada este domingo 15 de noviembre hasta nuevo aviso, lo que podría afectar el traslado hacia el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).
A través de sus redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que los usuarios no podrán ascender ni descender en esa estación, la más cercana al Zócalo.
Por ello, recomendó las siguientes alternativas para los usuarios que se dirigen hacia la zona centro:
- Pino Suárez y Allende de la Línea 2
- San Juán de Letrán, Línea 8
- Bellas Artes, Línea 2 y 8.
Se recomienda a las personas anticipar sus traslados y tomar rutas alternas para evitar inconvenientes por el cierre de la estación Zócalo del Metro.
Los trenes de la Línea 2 continúan circulando de forma normal, pero sin detenerse en la estación Zócalo.
El STC no informó la causa de este cierre. Sin embargo, cabe destacar que Garbage realizó su concierto el sábado en el Zócalo, día en que se suspendió el servicio.
De igual forma, se recomienda a usuarios que revisen las redes sociales del Metro para saber cuándo se reanudará el servicio en dicha estación.
Horario especial por el 16 de noviembre
El lunes 16 de noviembre, el Metro operará con horario de día festivo, por la conmemoración de los 116 años de la Revolución Mexicana. El servicio será de las 07:00 a 00:00 horas.
Del mismo modo, se activará el programa “tu bici baja en Metro” para que los usuarios ciclistas puedan trasladarse.
Dicho programa se aplica únicamente en domingo y en días festivos, en el horario de 7:00 a 00:00 horas.
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