“Hacer a Argentina grande nuevamente”: Milei confirma que competirá en elecciones del 2027

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: AFP

El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó que competirá en las elecciones presidenciales de 2027 para buscar un segundo mandato. El anuncio lo hizo este sábado durante la inauguración de una exposición en Buenos Aires, donde despejó las dudas sobre sus planes políticos.

El mandatario también adelantó algunas de sus propuestas económicas en caso de mantenerse en el poder. Entre ellas, ampliar las relaciones comerciales de Argentina con el resto del mundo y devolver a los ciudadanos hasta 500 mil millones de dólares en impuestos, si se cumple el escenario económico previsto por su Gobierno.

Para los que dudan de si estoy yendo a por la reelección, sí, me presentaré a la reelección.

Javier Milei confirma candidatura para la reelección en 2027

Milei explicó que uno de sus objetivos es que Argentina pueda comerciar con el 90% del planeta. También aseguró que continuará con la reducción de impuestos y que, si se cumplen sus previsiones económicas, buscará devolver a los argentinos 500 mil millones de dólares, cantidad que comparó con la deuda nacional.

Miren si tenemos cosas para hacer a Argentina grande nuevamente.

Milei defiende su política económica y apertura comercial

Durante el discurso, el presidente defendió las medidas económicas aplicadas desde que llegó al poder, en diciembre de 2023. Sostuvo que Argentina está recuperándose y atribuyó parte de los problemas económicos históricos del país al aislamiento comercial.

De acuerdo con las cifras mencionadas por el mandatario, Argentina pasó de comerciar con el 10% de los países del mundo al inicio de su Gobierno a mantener relaciones comerciales con el 30% en la actualidad.

También defendió las políticas de desregulación y mencionó dos cambios impulsados por su administración:

Modificación de la ley de glaciares: Milei afirmó que permitirá multiplicar por 20 las exportaciones de minerales.

Milei afirmó que permitirá multiplicar por 20 las exportaciones de minerales. Derogación de la ley de alquileres: la presentó como un ejemplo de eliminación de controles sobre los precios.

A su vez, el presidente aseguró que su Gobierno ha realizado alrededor de 18 mil modificaciones.

Ajustes de Milei: inflación, empleo y gasto público

Desde diciembre de 2023, el Gobierno argentino ha aplicado un programa de ajuste basado en reducir el gasto público, la deuda, la inflación y las regulaciones.

Entre los resultados que destaca la administración están la disminución de la inflación y el equilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, las medidas también han tenido consecuencias sociales, como pérdidas de empleos y reducciones en las ayudas destinadas a sectores como la energía y el transporte público.

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