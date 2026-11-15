Vuelos podrían normalizarse en Estados Unidos a partir de este domingo

Legisladores exigieron una investigación. Foto: AFP.

Las autoridades de Estados Unidos prevén que el tráfico aéreo se normalice a partir de este domingo, después de que miles de pasajeros quedaron varados por la paralización de los vuelos.

El director de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, brindó una conferencia de prensa en Washington, a dos días de la parálisis que provocó un caos en los aeropuertos.

Resaltó que los horarios de vuelo se recuperarían por completo “el cierre de la jornada del domingo”.

Para la mañana de este 15 de noviembre, el sitio web de seguimiento, FlightAware, reflejó más de mil 200 vuelos cancelados en Estados Unidos.

El caos en los aeropuertos

El viernes 13, la FAA anunció la cancelación de 12 mil vuelos por un lapso de cuatro horas. Esa misma noche, el tráfico aéreo se reabrió, pero los retrasos y acumulaciones de vuelos se ampliaron al sábado, día en que FlightAware registró más de 6 mil 600 cancelaciones.

Las autoridades esperan que la situación vuelva a la normalidad una vez que las aerolíneas puedan reorganizar sus tripulaciones y aviones.

Durante la interrupción del tráfico aéreo, las imágenes de los aeropuertos mostraron puertas de embarque abarrotadas, aviones esperando en las pistas y pasajeros agolpados en las terminales, desesperados por obtener información.

“La verdad es que esto es un desastre”, dijo Lisa Beraid, empleada de una compañía de seguros de 48 años, quien esperaba un vuelo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York.

¿Por qué se paralizaron los vuelos en Estados Unidos?

La paralización de todos los vuelos es un acontecimiento extremadamente raro en Estados Unidos. La última medida similar, pero de menor alcance, se aplicó en 2023 por un fallo informático. Antes, ocurrió con los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En esta ocasión, el gobierno de Donald Trump descartó un ciberataque y aseguró que se debió a un fallo técnico durante los trabajos de sustitución de antiguas líneas de cobre por fibra óptica.

Los trabajos para sustituir el viejo cable de cobre provocaron “problemas” en las comunicaciones con los aviones y en señales de radar, declaró el secretario de Transporte, Sean Duffy.

El sábado, legisladores exigieron una investigación a las causas de la interrupción y que se revise si el país está suficientemente protegido frente a la ciberdelincuencia.

Por su parte, la gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, pidió la renuncia o destitución del secretario de Transporte, Sean Duffy.

“Más de 3.500 aviones ya estaban en el aire cuando los sistemas de radar y comunicaciones empezaron a fallar. Tenemos suerte de que no se haya perdido ninguna vida”, escribió en X.

Sean Duffy acusó a la empresa encargada de realizar estos trabajos como responsable de la parálisis de vuelos en Estados Unidos. “Vamos a exigir responsabilidades”.

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