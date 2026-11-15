Inicia la prohibición de drones en Pekín, China, por motivos de seguridad

Los ataques con drones son constantes. Foto: AFP / Ilustrativa.

Este 15 de noviembre inició en Pekín, China, la prohibición de drones en todo su territorio administrativo, donde viven 22 millones de habitantes, por motivos de seguridad.

Las autoridades impiden el uso de estos artefactos en los 16 mil 410 kilómetros cuadrados de la ciudad. Es una superficie que equivale a más de la mitad de Bélgica y abarca al centro, altamente urbanizado, con extensas zonas rurales y montañosas.

Quienes aún posean uno de estos aparatos a partir de este domingo podrán recibir multas y la confiscación del equipo.

Solo habrá excepciones para realizar vuelos con drones con fines específicos, como la lucha contra el terrorismo, el mantenimiento del orden público, servicios de emergencia, la agricultura o la investigación científica.

¿Por qué se prohibió el uso de drones en la capital de China?

El gobierno de China aplicó esta medida en Pekín como parte de su estrategia de seguridad, en un contexto mundial donde los drones han sido usados como herramienta de espionaje y ataques aéreos.

Pekín alberga al gobierno de China, a los altos dirigentes y a la sede del Partido Comunista Chino (PCCh) en el poder. Por ello, está sujeta a medidas de seguridad estrictas y constantes.

Además, los temores sobre las medidas de seguridad en el espacio aéreo aumentaron en junio, cuando un pequeño avión impactó contra un rascacielos, matando al piloto.

Una ciudad sin drones

Los propietarios tuvieron que deshacerse de sus drones ante la nueva prohibición, vendiéndolos en puntos de recompra autorizados o por internet, llevándolos fuera de la ciudad china.

En Pekín ya estaban prohibidos los vuelos y la venta de drones, por lo que ahora se suma su posesión.

En mayo, entró en vigor la prohibición en la venta de drones; sin embargo, los propietarios podían mantener aquellos que compraron antes, registrando los aparatos.

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