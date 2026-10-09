Auto cae en un socavón frente a la Clínica 27 del IMSS en Tlatelolco
Las autoridades trabajan en retirar el vehículo del hundimiento frente a una unidad habitacional.
Un auto cayó en un socavón recién formado frente a la Clínica 27 del IMSS en Tlatelolco este viernes 9 de octubre, tras las lluvias registradas durante la noche y madrugada en la Ciudad de México (CDMX).
En imágenes, se observa un vehículo, de color blanco, cuya parte frontal cayó en la abertura, con la parte trasera levantada en el aire. El hundimiento tiene aproximadamente un metro de ancho y varios metros de largo.
Dicho incidente sucedió en la calle Manuel González Lerdo, frente al Hospital General del IMSS de la zona, junto a una unidad habitacional de Tlatelolco. Los Bomberos de la CDMX acudieron a la zona para retirar el vehículo del la vía pública. Informaron que no hubo personas lesionadas.
Las autoridades no han dado información sobre si este socavón se formó durante las lluvias que se registraron durante la noche y madrugada en la CDMX.
Las maniobras continuaban hasta la mañana de este viernes, por lo que se recomienda a automovilistas tomar rutas alternas y prevenir traslados.
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