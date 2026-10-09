Auto cae en un socavón frente a la Clínica 27 del IMSS en Tlatelolco

No hubo personas lesionadas. Foto: @Bomberos_CDMX

Un auto cayó en un socavón recién formado frente a la Clínica 27 del IMSS en Tlatelolco este viernes 9 de octubre, tras las lluvias registradas durante la noche y madrugada en la Ciudad de México (CDMX).

En imágenes, se observa un vehículo, de color blanco, cuya parte frontal cayó en la abertura, con la parte trasera levantada en el aire. El hundimiento tiene aproximadamente un metro de ancho y varios metros de largo.

SE ABRE LA TIERRA EN #Tlatelolco



Así quedó un vehículo que cayó a un enorme socavón en Manuel González y Lerdo, frente al hospital de zona.



Servicios de emergencia en el punto. No reportan lesionados #CDMX pic.twitter.com/aoBx02c6ZQ — Itzel Cruz Alanís (@i_alaniis) October 9, 2026

Dicho incidente sucedió en la calle Manuel González Lerdo, frente al Hospital General del IMSS de la zona, junto a una unidad habitacional de Tlatelolco. Los Bomberos de la CDMX acudieron a la zona para retirar el vehículo del la vía pública. Informaron que no hubo personas lesionadas.

Acudimos a la colonia Tlatelolco, en @AlcCuauhtemocMx, para atender un rescate de vehículo que se encontró en la vía pública en el interior de un socavón. Sin lesiónados.#ServicioConcluido@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/5ADBmWj307 — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) October 9, 2026

Las autoridades no han dado información sobre si este socavón se formó durante las lluvias que se registraron durante la noche y madrugada en la CDMX.

Las maniobras continuaban hasta la mañana de este viernes, por lo que se recomienda a automovilistas tomar rutas alternas y prevenir traslados.

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