Cero y van tres: INE rechaza lineamientos para fiscalizar precampañas

INE. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó por tercera ocasión en el año un proyecto para establecer lineamientos que regulen y fiscalicen los procesos internos de los partidos políticos, con cuatro votos a favor y siete en contra.

La propuesta fue presentada por las consejerías de Arturo Castillo, Carla Humphrey y Martín Faz, quienes plantearon establecer reglas para supervisar las actividades partidistas previas a las precampañas.

Lamento que, una vez más, la mayoría del Consejo General rechazara emitir lineamientos para regular los procesos políticos de los partidos. Con la propuesta que presentamos se buscaba contar con reglas claras para que el INE fiscalice los recursos involucrados y garantizar que… pic.twitter.com/W12RNsxk0U — Carla Humphrey (@C_Humphrey_J) October 9, 2026

Durante la discusión, algunas consejerías argumentaron que varios partidos, entre ellos Morena, ya habían concluido sus procesos internos, que derivaron en la designación de sus 17 coordinadores en defensa de la Cuarta Transformación y de la soberanía nacional.

INE rechaza lineamientos para fiscalizar procesos internos

Entre los argumentos contra el proyecto, las consejerías señalaron que el instituto podría rebasar sus atribuciones constitucionales si establecía las reglas planteadas. También advirtieron que el INE no cuenta con la estructura necesaria para monitorear las actividades internas de los partidos políticos.

Así, el rechazo representa el tercer intento fallido de aprobar lineamientos para regular y fiscalizar estos procesos durante el año.

Dos propuestas anteriores tampoco avanzaron

El primer intento ocurrió el 27 de mayo, cuando el consejero Arturo Castillo presentó una propuesta que finalmente fue rechazada por el Consejo General.

Posteriormente, en julio, el consejero Jorge Montaño presentó otro proyecto sobre el tema. Sin embargo, aplazó su discusión, por lo que la regulación volvió a la mesa del Consejo General sin conseguir los votos necesarios para su aprobación.

Ahora, la nueva propuesta tampoco alcanzó el respaldo de la mayoría: siete consejerías votaron en contra y cuatro a favor.

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