Estados Unidos seguirá presionando por vínculos con el narco

Las acusaciones de Estados Unidos contra políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico podrían continuar, advirtió Carlos Elizondo Mayer-Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, durante su participación con José Cárdenas.

El especialista analizó las declaraciones de Sara Carter, quien advirtió que quienes hayan colaborado con el crimen organizado no podrán dormir tranquilos. La conversación abordó los señalamientos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios mencionados por presuntamente proteger a Los Chapitos.

Elizondo consideró que las acciones estadounidenses representan una injerencia en asuntos de México, pero cuestionó la falta de investigaciones nacionales sobre los posibles vínculos entre funcionarios y grupos criminales.

“En efecto, es injerencia”, afirmó el académico, quien señaló que las autoridades mexicanas deberían investigar los señalamientos antes de que aumente la presión internacional.

Sobre Rocha Moya, recordó las acusaciones relacionadas con la elección de 2021 y cuestionó que, según su análisis, no se hayan realizado investigaciones suficientes para esclarecerlas.

También mencionó los señalamientos contra personas cercanas a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y sostuvo que las acusaciones estadounidenses pasan por procesos de revisión.

Estas declaraciones corresponden al análisis del entrevistado y no constituyen una confirmación judicial de responsabilidad de los funcionarios mencionados.

¿Qué sigue tras las advertencias de Sara Carter?

De acuerdo con su análisis, Estados Unidos podría presentar nuevas acusaciones contra políticos mexicanos por presuntos nexos con organizaciones criminales.

Elizondo explicó que las preocupaciones estadounidenses no se limitan al tráfico de drogas. También incluyen otros problemas de seguridad relacionados con organizaciones criminales.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.