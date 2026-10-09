Dan Premio Nobel de la Paz 2026 a Navanethem “Navi” Pillay, jueza sudafricana

Navi Pillay. Foto: AFP

Navanethem Pillay fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2026 por sus esfuerzos para promover la paz y el respeto al derecho internacional.

El reconocimiento destaca su trabajo en favor de la paz y el fortalecimiento del derecho internacional, dos temas centrales en la decisión de otorgarle el galardón.

Navanethem “Navi” Pillay, ganó el Premio Nobel de la Paz 2026 este viernes en Oslo, Noruega, la jurista de 85 años, nacida en Sudáfrica y jueza de la Corte Internacional de Justicia, recibió el reconocimiento en un contexto marcado por el aumento de guerras y conflictos en distintas partes del mundo.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law.#NobelPrize pic.twitter.com/97vurspw6z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

¿Por qué Navi Pillay ganó el Premio Nobel de la Paz 2026?

Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, informó que Pillay fue reconocida por su trabajo para promover la paz y fortalecer el respeto al derecho internacional.

El comité destacó la importancia de contar con leyes e instituciones internacionales que permitan resolver conflictos entre países sin recurrir a la fuerza o la violencia.

El organismo señaló que el reconocimiento llega en un momento en el que aumentan los conflictos armados y las instituciones encargadas de aplicar el derecho internacional enfrentan ataques políticos.

Comité Nobel defiende el derecho internacional

El Comité Noruego del Nobel explicó que uno de los objetivos del reconocimiento es recordar la importancia de resolver las diferencias mediante mecanismos legales y pacíficos.

Según el organismo, la capacidad de solucionar conflictos sin violencia depende del respeto al Estado de derecho internacional.

Con este reconocimiento, el comité pone el foco en el papel de la justicia internacional para atender disputas y evitar el uso de la fuerza.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.