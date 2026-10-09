CCH Sur suspende clases tras daños en torniquetes con reconocimiento facial

CCH Sur suspende clases. Foto: Cuartoscuro

A través de un comunicado emitido este jueves, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur anunció que las clases quedan suspendidas para este viernes 9 de octubre, tras las afectaciones registradas en la zona de ingreso.

De acuerdo con lo señalado por la directora general del CCH, María Patricia García Pavón, la decisión fue tomada ya que las autoridades universitarias no pueden garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

Para conocimiento de la comunidad del #CCHSur pic.twitter.com/7JwXSAuiYA — CCH Sur Oficial (@cchsur_oficial) October 9, 2026

Torniquetes resultan vandalizados

Los torniquetes con identificación facial, mismos que fueron instalados hace pocos meses en el CCH Sur, fueron vandalizados por un grupo de encapuchados tras las manifestaciones ante denuncias por acoso al interior del plantel.

Debido a que los manifestantes dañaron los sistemas, según informaron las autoridades del plantel, el personal no puede garantizar que personas ajenas queden fuera de las instalaciones, lo que pondría en riesgo a la comunidad.

Por ello, a lo largo de este viernes, el CCH Sur realizará un diagnóstico de los torniquetes, así como de videocámaras. Posteriormente, comenzarán a trabajar en el restablecimiento del sistema.

Autoridades llevarán a cabo mesas de diálogo

Por otra parte, el CCH Sur informó que los directivos llevarán a cabo mesas de diálogo con los alumnos del plantel con el fin de llegar a acuerdos. A su vez, buscarán responder las demandas del pliego petitorio.

El acercamiento de las autoridades escolares se llevará a cabo luego de que alumnos realizaran bloqueos en Insurgentes Sur, frente a la Rectoría de Ciudad Universitaria, exigiendo seguridad, así como atención a las denuncias por acoso.

De este modo, las clases quedan suspendidas para este viernes 9 de octubre y hasta nuevo aviso. Las autoridades del CCH Sur solicitaron a la comunidad estar al pendiente de indicaciones para el retorno a las actividades.

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