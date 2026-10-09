De Capula para el mundo: LEGO rinde homenaje a las catrinas de barro con edición especial

La marca LEGO llevará al escenario internacional a las tradicionales catrinas de barro de Capula, Michoacán, con una edición especial inspirada en esta artesanía mexicana, elaborada por manos artesanas y reconocida por sus detalles esculpidos y pintados a mano.

La iniciativa busca que más personas conozcan la creatividad de los artesanos michoacanos y una de las expresiones culturales más representativas de la temporada de Día de Muertos.

Además de la pieza, la colaboración contempla actividades educativas para que niñas y niños de la comunidad conozcan, compartan y preserven sus tradiciones.

LEGO y las catrinas de Capula: una tradición mexicana para el mundo

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que la elección de la Catrina para esta edición representa un reconocimiento internacional al trabajo de los artesanos.

La catrina de Capula se inmortaliza en versión LEGO, llevando el orgullo de nuestros artesanos a escala internacional. #MichoacánEsMejor pic.twitter.com/eEAZOI973e — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) October 7, 2026

Que Lego haya volteado a ver primero la Catrina para representarla en sus piezas, ya es un reconocimiento, y ese reconocimiento nos da gusto, nos pone ya en un contexto internacional a los artesanos y artesanas de Capula.

Por su parte, Cástor Estrada Robles, director de la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart), consideró que la colaboración permitirá acercar esta expresión de la cultura mexicana a millones de personas.

Catrinas de barro de Capula: tradición de generaciones

Actualmente, 54 artesanos de Capula se dedican a la alfarería y a la elaboración de catrinas de barro, piezas que cobran especial relevancia durante las celebraciones de Día de Muertos.

Brenda Romero, presidenta del Comité de Preservación de la Catrina de Barro de Capula, explicó que cada figura representa horas de trabajo, conocimiento y dedicación, además de una tradición transmitida de padres y abuelos a nuevas generaciones. La artesana destacó que uno de los objetivos de la comunidad es enseñar este oficio a sus hijos para evitar que se pierda.

LEGO llevará programa cultural a escuelas de Michoacán

Como parte de la colaboración, LEGO desarrollará en Capula el programa “Cultura para Compartir”, dirigido a estudiantes de primaria y secundaria.

Brenda Quevedo, directora de Marketing de Grupo LEGO en América Latina, informó que esperan llegar a aproximadamente 900 niñas y niños de las escuelas participantes.

Mediante ladrillos LEGO y otros materiales, los estudiantes crearán representaciones de los elementos culturales que consideran valiosos y que desean compartir con otras personas.

¡La Catrina de Capula llegará a todo el mundo! 💀✨



El arte y la tradición de Michoacán se unen a LEGO en una colaboración histórica que rinde tributo al talento de nuestras y nuestros artesanos.



¡Michoacán sigue compartiendo su gran legado con el planeta! #MichoacánEsMejor pic.twitter.com/6kFal4pWd2 — Gobierno de Michoacán (@GobMichoacan) October 6, 2026

¿Cuánto cuesta la Catrina de LEGO?

La edición especial de La Catrina de LEGO ya está disponible en tiendas oficiales, tiendas departamentales y plataformas en línea. El precio es de 3 mil pesos mexicanos.

Así, la iniciativa combina una pieza inspirada en la artesanía michoacana con actividades educativas para difundir y preservar las tradiciones de Capula.

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