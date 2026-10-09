CDMX tendrá lluvias fuertes este viernes 9 de octubre; prevén tormentas

Lluvia en CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) tendrá lluvias fuertes este viernes 9 de octubre, acompañadas de descargas eléctricas. El pronóstico indica que las precipitaciones se presentarán durante la tarde, luego de una mañana con cielo nublado, bruma y ambiente fresco.

El Estado de México (Edomex) también tendrá lluvias fuertes, principalmente en las regiones centro y suroeste. En ambas entidades se esperan acumulaciones de 25 a 50 milímetros de lluvia en 24 horas, además de vientos con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Lluvias fuertes en CDMX: ¿a qué hora se esperan este viernes?

Durante la mañana del viernes, la CDMX tendrá cielo medio nublado a nublado, presencia de bruma y ambiente fresco. En las zonas altas de la región se espera frío y bancos de niebla.

El #Radar meteorológico detecta zonas de #Lluvias en la #CDMX y el #EdoMéx, condiciones que continuarán durante las primeras horas de este viernes. ⬇️ pic.twitter.com/ei1Gehze8B — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2026

Para la tarde, el ambiente será templado, con mayor probabilidad de lluvias fuertes y descargas eléctricas en la capital del país.

Las condiciones previstas para la Ciudad de México son:

Lluvias: fuertes, de 25 a 50 mm en 24 horas.

Temperatura mínima: de 12 a 14 °C.

Temperatura máxima: de 20 a 22 °C.

Viento: del este y noreste, de 10 a 20 km/h.

Rachas de viento: de 30 a 40 km/h.

Descargas eléctricas: previstas durante las lluvias.

Edomex tendrá lluvias fuertes: estas son las zonas afectadas

En el Estado de México, las lluvias fuertes se concentrarán principalmente en el centro y suroeste de la entidad, donde también se prevén descargas eléctricas.

Por la mañana, el ambiente será fresco en gran parte de la región, mientras que en las zonas altas se esperan temperaturas frías y bancos de niebla.

Durante la tarde, las condiciones cambiarán a un ambiente fresco a templado, con cielo nublado y precipitaciones.

Para Toluca, el pronóstico de temperaturas es el siguiente:

Temperatura mínima: de 7 a 9 °C.

Temperatura máxima: de 18 a 20 °C.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex durante el día?

El viernes 9 de octubre estará marcado por cielo medio nublado a nublado durante gran parte de la jornada en el Valle de México.

Las lluvias más intensas se esperan por la tarde, tanto en la Ciudad de México como en el centro y suroeste del Estado de México, con actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 40 km/h.

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