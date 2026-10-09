Trabajadoras sexuales encabezan las movilizaciones en CDMX este 9 de octubre

Movilizaciones en CDMX este 9 de octubre. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 9 de octubre de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán trabajadoras sexuales e independientes.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este viernes 9 de octubre, en la #CiudadDeMéxico.



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En total, están previstas:

1 marcha

10 concentraciones

3 citas agendadas

3 rodadas ciclistas

20 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marchas y movilizaciones principales

15:00 horas | Trabajadoras sexuales unidas e independientes. La movilización partirá de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la calle Digna Ochoa y Plácido número 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, con destino a la sede de la alcaldía Cuauhtémoc, en Aldama y Mina, colonia Buenavista. El colectivo busca visibilizar la violencia contra trabajadoras sexuales y personas trans, así como exigir respeto a sus derechos, seguridad y una respuesta institucional ante agresiones denunciadas.

La movilización partirá de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la calle Digna Ochoa y Plácido número 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, con destino a la sede de la alcaldía Cuauhtémoc, en Aldama y Mina, colonia Buenavista. El colectivo busca visibilizar la violencia contra trabajadoras sexuales y personas trans, así como exigir respeto a sus derechos, seguridad y una respuesta institucional ante agresiones denunciadas. 14:00 horas | Frente Estudiantil Interuniversitario Revolucionario. Se prevé un acto en la estación Universidad de la Línea 3 del Metro, en Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán. La convocatoria protesta contra la represión ejercida, según los organizadores, por autoridades capitalinas contra estudiantes el pasado 2 de octubre.

Se prevé un acto en la estación Universidad de la Línea 3 del Metro, en Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán. La convocatoria protesta contra la represión ejercida, según los organizadores, por autoridades capitalinas contra estudiantes el pasado 2 de octubre. 12:00 horas | Plataforma 4:20. La jornada itinerante contempla actividades en tres puntos: el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez; y avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero. Se anuncian recolección de firmas, difusión de derechos relacionados con el cannabis y talleres de reducción de riesgos.

La jornada itinerante contempla actividades en tres puntos: el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc; avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez; y avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero. Se anuncian recolección de firmas, difusión de derechos relacionados con el cannabis y talleres de reducción de riesgos. 17:00 horas | Colectivo de Acción Política Antipatriarcal. La concentración está prevista en el Hemiciclo a Juárez, sobre avenida Juárez número 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. La actividad está relacionada con una protesta contra la violencia misógina y en solidaridad con familiares de víctimas de agresiones.

Concentraciones durante la mañana

Desde las 09:00 horas

Colectiva “Las Tonantzin” | Iztapalapa y Cuauhtémoc. La convocatoria establece tres actividades: 09:00 horas: Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, sobre calzada Ermita Iztapalapa y avenida Morelos. 11:00 horas: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, James Sullivan número 119, colonia San Rafael. 13:00 horas: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma número 100, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

La convocatoria establece tres actividades:

El colectivo exige justicia para mujeres víctimas de violencia y que los presuntos responsables sean juzgados conforme a la ley.

10:00 horas | Colectivo Solidaridad Militante Va por Cuba. Concentración en el Monumento a la Revolución, Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Se anuncia una jornada de acopio de medicamentos y comida en solidaridad con el pueblo cubano.

Concentración en el Monumento a la Revolución, Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Se anuncia una jornada de acopio de medicamentos y comida en solidaridad con el pueblo cubano. 10:00 horas | Ex trabajadores de la extinta Ruta 100. Reunión frente a la Secretaría de Gobierno, en avenida Plaza de la Constitución número 1, Centro Histórico. Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del fideicomiso F/100.

Reunión frente a la Secretaría de Gobierno, en avenida Plaza de la Constitución número 1, Centro Histórico. Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del fideicomiso F/100. 11:00 horas | Docentes jubilados del Instituto Politécnico Nacional. Concentración en ServiSNTE, avenida Instituto Politécnico Nacional número 2085, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero. Solicitan incorporarse al padrón de jubilados para exigir una representación sindical que consideren justa y efectiva.

Concentraciones previstas al mediodía y por la tarde

12:00 horas | Comunidad estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria número 1 “Gabino Barreda”. La actividad está prevista en el plantel ubicado en avenida de La Noria y prolongación Ignacio Aldama, colonia Potrero de San Bernardino, alcaldía Xochimilco. La comunidad demanda mayor seguridad, la destitución de un profesor, atención a denuncias de acoso, mantenimiento del plantel y baños incluyentes.

La actividad está prevista en el plantel ubicado en avenida de La Noria y prolongación Ignacio Aldama, colonia Potrero de San Bernardino, alcaldía Xochimilco. La comunidad demanda mayor seguridad, la destitución de un profesor, atención a denuncias de acoso, mantenimiento del plantel y baños incluyentes. 12:30 horas | “CODICI”, Bienestar Comunitario y Vivienda Digna. Reunión en la Secretaría de Vivienda, Canela número 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. La organización solicita revisar proyectos pendientes.

Reunión en la Secretaría de Vivienda, Canela número 660, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. La organización solicita revisar proyectos pendientes. 13:00 horas | Calzada de las Muñecas. Concentración en la Secretaría de Gobierno, avenida Plaza de la Constitución número 1, Centro Histórico. La convocatoria denuncia incumplimientos de acuerdos alcanzados en mesas de diálogo con funcionarios.

Concentración en la Secretaría de Gobierno, avenida Plaza de la Constitución número 1, Centro Histórico. La convocatoria denuncia incumplimientos de acuerdos alcanzados en mesas de diálogo con funcionarios. 13:00 horas | Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán. Conferencia de prensa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Pino Suárez número 2, Centro Histórico. El tema anunciado es el sistema de justicia y los derechos territoriales frente a las leyes y los planes hídricos actuales.

Conferencia de prensa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Pino Suárez número 2, Centro Histórico. El tema anunciado es el sistema de justicia y los derechos territoriales frente a las leyes y los planes hídricos actuales. 13:30 horas | Grupo “Cuervos” del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios número 39. Actividad en el plantel de avenida Acueducto número 5511, colonia Ampliación Tepepan, alcaldía Xochimilco, por el aniversario de su organización. Se contempla la posibilidad de trasladarse a otro punto.

Actividad en el plantel de avenida Acueducto número 5511, colonia Ampliación Tepepan, alcaldía Xochimilco, por el aniversario de su organización. Se contempla la posibilidad de trasladarse a otro punto. 13:00 horas | Asamblea General de Trabajadores de la Ciudad de México. Concentración en la Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1. Entre sus exigencias están la universalidad de prestaciones, reinstalación de trabajadores despedidos, estabilidad laboral, nivelación salarial y libertad sindical.

Concentración en la Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución número 1. Entre sus exigencias están la universalidad de prestaciones, reinstalación de trabajadores despedidos, estabilidad laboral, nivelación salarial y libertad sindical. 12:00 horas | Comunidad estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria número 1. La convocatoria también advierte que podrían sumarse colectivos estudiantiles de otros planteles, lo que hace recomendable anticipar posibles cambios en la movilidad de Xochimilco.

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