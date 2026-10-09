Trabajadores del IMSS declaran paro nacional y cierran clínicas en CDMX

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) declararon un paro nacional tras siete horas de negociaciones con la Secretaría de Gobernación (Segob). La protesta mantiene cerradas varias clínicas y oficinas del IMSS en la Ciudad de México y el Área Metropolitana, además de bloqueos viales.

Los trabajadores rechazan el aumento salarial de 2.9% negociado por el sindicato y exigen un incremento del 10%, así como la realización de un congreso nacional. También se oponen a la consulta programada para el 14 de octubre, en la que se votará la propuesta salarial.

Paro nacional del IMSS: clínicas cerradas y bloqueos en Reforma

Los manifestantes mantienen cerradas las oficinas de la sede nacional del IMSS, en Paseo de la Reforma, donde también bloquearon la circulación vehicular e instalaron casas de campaña para permanecer durante la noche y la madrugada.

Las movilizaciones y suspensiones de actividades se registran en distintos puntos:

Clínica del IMSS en Tlalpan.

Eje 3, Fray Servando Teresa de Mier.

La Raza.

Oficinas del IMSS en Troncoso y Coyuya.

Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Hospital General de Zona en López Portillo.

Zona de la México-Pachuca.

También se reportaron manifestaciones en Oaxaca y Guerrero.

Los trabajadores señalaron que el paro nacional no debe afectar los servicios esenciales. Por ello, las áreas de urgencias, hospitalización, unidades de cuidados intensivos y quirófanos deberán continuar operando.

Trabajadores del IMSS rechazan aumento salarial de 2.9%

El paro comenzó después de una reunión de más de siete horas con representantes sindicales y autoridades de Gobernación.

En la mesa participaron 37 representantes y un jubilado con derecho a voz, pero sin voto.

Los inconformes consideran insuficiente el incremento salarial propuesto. Una trabajadora aseguró que el ajuste representaría entre 30 y 80 pesos, dependiendo de la categoría laboral.

Durante las protestas también denunciaron falta de insumos médicos, herramientas y sobrecarga de trabajo. Algunos manifestantes realizaron una protesta en la que se extrajeron sangre para expresar sus demandas.

¿Qué pasará con la consulta salarial del 14 de octubre?

Los dirigentes sindicales confirmaron que la consulta nacional del 14 de octubre sigue programada. Explicaron que los trabajadores podrán emitir su voto libre, personal, directo y secreto.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación señaló que buscará apoyar la transparencia del proceso.

La dependencia también rechazó las acusaciones de presuntas amenazas durante la negociación y sostuvo que algunos trabajadores decidieron retirarse de la mesa.

Mientras tanto, los manifestantes anunciaron que mantendrán el paro y que impedirán el acceso a las oficinas centrales del IMSS en Reforma durante la siguiente jornada.

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