Huracanes Isaias y Simon provocarán lluvias en los 32 estados este viernes

| 04:37 | Ángel Sánchez | Uno TV

Además, el paso de ambos huracanes aumentará el oleaje y las rachas de viento.
Huracán Simon y huracán Isaias provocarán lluvias. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes 9 de octubre se prevén lluvias en los 32 estados de la República Mexicana. como parte del avance del huracán Isaias y del huracán Simon.

Tanto Isaias como Simon, de acuerdo con la previsión del SMN, aumentarán de intensidad a lo largo de este viernes, por lo que las lluvias podrían alcanzar puntuales torrenciales, en especial en Guerrero y Michoacán.

Por otra parte, las altas temperaturas no darán tregua para este viernes, alcanzando máximas de 45 °C en el noroeste del territorio nacional.

¿Dónde lloverá este viernes 9 de octubre?

Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

  • Guerrero
  • Michoacán

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Oaxaca
  • Chiapas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Jalisco
  • Colima
  • Puebla
  • Veracruz
  • Yucatán

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Baja California Sur
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Morelos
  • Ciudad de México
  • Estado de México
  • Tlaxcala
  • Hidalgo
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Tabasco
  • Campeche
  • Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Aguascalientes
  • San Luis Potosí

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Baja California

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 9 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 40 a 45 °C: Baja California y Sonora
  • 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa
  • 30 a 35 °C: Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán

Temperaturas mínimas esperadas:

  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

  • Vientos de 60 a 80 km/h: Colima, Guerrero y Michoacán
  • Viento de 30 a 50 km/h: Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
  • Oleajes de 3.5 a 4.5 metro de altura: costas de Michoacán y Guerrero
  • Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa de Baja California, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tamaulipas
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 18 a 2o °C, con ambiente frío y bruma por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

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