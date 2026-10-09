Huracanes Isaias y Simon provocarán lluvias en los 32 estados este viernes
Además, el paso de ambos huracanes aumentará el oleaje y las rachas de viento.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes 9 de octubre se prevén lluvias en los 32 estados de la República Mexicana. como parte del avance del huracán Isaias y del huracán Simon.
Tanto Isaias como Simon, de acuerdo con la previsión del SMN, aumentarán de intensidad a lo largo de este viernes, por lo que las lluvias podrían alcanzar puntuales torrenciales, en especial en Guerrero y Michoacán.
Por otra parte, las altas temperaturas no darán tregua para este viernes, alcanzando máximas de 45 °C en el noroeste del territorio nacional.
¿Dónde lloverá este viernes 9 de octubre?
Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)
- Guerrero
- Michoacán
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Jalisco
- Colima
- Puebla
- Veracruz
- Yucatán
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Nayarit
- Morelos
- Ciudad de México
- Estado de México
- Tlaxcala
- Hidalgo
- Guanajuato
- Querétaro
- Tabasco
- Campeche
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 9 de octubre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California y Sonora
- 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa
- 30 a 35 °C: Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Vientos de 60 a 80 km/h: Colima, Guerrero y Michoacán
- Viento de 30 a 50 km/h: Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Oleajes de 3.5 a 4.5 metro de altura: costas de Michoacán y Guerrero
- Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa de Baja California, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tamaulipas
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 7 a 9 °C y máxima de 18 a 2o °C, con ambiente frío y bruma por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
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