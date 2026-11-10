Colectivos y alumnos de Bachilleres encabezan protestas en la CDMX este 10 de noviembre
Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico este martes.
Un total de 29 protestas y actividades ocurrirán en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) este martes 10 de noviembre, principalmente de colectivos de familiares de personas desaparecidas y alumnos del Bachilleres 6, en Iztapalapa.
Habrá ocho concentraciones; dos citas agendadas; cinco rodadas ciclistas y nueve eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Entre las principales protestas para este 10 de noviembre, destacan una concentración de colectivos de desaparecidos, de alumnos del Bachilleres 6, en Iztapalapa, así como diversas actividades de personas jubiladas en la CDMX.
Protestas y actividades en la CDMX este 10 de noviembre
Lucíernagas Buscadoras
- Alcaldías: Cuauhtémoc y Benito Juárez
- Hora: 06:30 y 07:00
- Lugar 1: Estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Metro, avenida San Antonio Abad, colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc
- Lugar 2: Estación Ermita, líneas 2 y 12 del Metro, calzada de Tlalpan, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez
- Demanda: Primera jornada regional de búsqueda por patrones en la zona boscosa de Huitzilac, Morelos, para la localización de personas desaparecidas
- Organizaciones en apoyo: Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, Colectiva Justicia para Cynthia, Familias Unidas por una Causa, A.C., Madres Ajusco, Cheems Dios, Ternurines Guerrilleros, Revolución Z México y Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades
- Aforo: 60
Montaña Morada
- Alcaldía: Iztapalapa
- Hora: 09:00
- Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo
- Demanda: Exigen justicia para una víctima de feminicidio, que las autoridades esclarezcan los hechos, garanticen una investigación diligente y se coordinen las instituciones involucradas; así como que el presunto culpable sea juzgado conforme a la ley
- Aforo: 20
Estudiantes del Colegio de Bachilleres, Plantel 6 “Vicente Guerrero”
- Alcaldía: Iztapalapa
- Hora: 10:00
- Lugar: Estación Constitución de 1917, calzada Ermita Iztapalapa y avenida Luis Manuel Rojas, colonia Los Ángeles
- Demanda: Se manifiestan en contra de la regulación del uso de celulares en las escuelas, ya que son un medio para contactar a la familia en casos de emergencia, sirven como herramienta de consulta o acceso a contenido educativo en escuelas públicas sin internet y promueven la alfabetización digital
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades
- Aforo: 50
Alianza por un Futuro Mejor, Jubilados y Pensionados de la Ciudad de México
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 11:00
- Lugar: Ágora de Tlatelolco, foro al aire libre, Manuel González y Lerdo, colonia Tlatelolco
- Demanda: Decimoprimera reunión informativa en la que se abordará la integración de las prestaciones para jubilados
- Aforo: 50
Familiares y Amigos de Víctimas de Feminicidio
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: Durante el día
- Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores
- Demanda: Exigen justicia para dos mujeres originarias de Santa Cruz Itundujia, Oaxaca, víctimas de feminicidio el 30 de octubre en un domicilio de la colonia La Turba, alcaldía Tláhuac. Solicitan que el caso se investigue con perspectiva de género, sin impunidad y con todo el rigor de la ley para el presunto responsable
- Observaciones: No se descarta que se sumen colectivas feministas en apoyo y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades
- Aforo: 50
Alianza Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas Digitales
- Alcaldía: Miguel Hidalgo
- Hora: 12:00
- Lugar: Oficinas corporativas de VEMO Impulso (Torre Omega), Campos Elíseos No. 345, colonia Polanco V Sección
- Demanda: En contra del modelo de arrendamiento financiero y el plan de movilidad de VEMO Impulso y Conduce, debido a la pérdida de autonomía, las altas exigencias de operación y las fallas detectadas en sus esquemas de ingresos y financiamiento
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades
- Aforo: 80
Movimiento Sin Techo y Campamento Camarada Celestino
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: Durante el día
- Lugar: Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, colonia Centro Histórico
- Demanda: Exigen ser incorporados a programas de vivienda
- Aforo: 25
Movimiento Social “Benito Juárez”, A.C.
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: Durante el día
- Lugar: Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico
- Demanda: Exigen vivienda popular para familias de distintas alcaldías
- Aforo: 40
Citas agendadas
Vecinos de la colonia Santa Bárbara, alcaldía Iztapalapa
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 11:00
- Lugar: Subsecretaría de Concertación Política de la Ciudad de México, avenida Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera
- Demanda: Denuncian la invasión de un predio en el Primer Callejón de 5 de Mayo, colonia Santa Bárbara, alcaldía Iztapalapa
- Aforo: 15
Jugadores y Entrenadores del Club de Fútbol Americano “Colts de Aragón”
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 13:00
- Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico
- Demanda: Denuncian el retiro y cierre del campo que han utilizado históricamente para entrenar, debido a las obras de remodelación y a la construcción de un proyecto tipo Utopía dentro del Deportivo Hermanos Galeana
- Aforo: 30
Rodadas ciclistas para hoy
People for Bikes – Roma
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 06:15
- Lugar: People for Bikes Roma, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte
- Destino: Caseta La Venta, carretera México-Toluca, colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa
- Aforo: 20
14º Aniversario “Caravana Ciclista”
- Alcaldía: Benito Juárez
- Hora: 09:00
- Inicia y termina: Parque Arboledas, Heriberto Frías No. 921, colonia Del Valle Centro
- Aforo: 85
Ohtli Chiquxs LGBTTIQ
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 19:45
- Lugar: Kiosco de la Alameda Central
- Destino: Parque Hundido de Echegaray, Naucalpan de Juárez, Estado de México
- Aforo: 25
Bananas Bike
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 20:30
- Lugar: Plaza Tlaxcoaque
- Destino: Pilares y Pestalozzi, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez
- Aforo: 25
14º Aniversario “Cleto Nocturno”
- Alcaldía: Benito Juárez
- Hora: 21:00
- Lugar: Pilares y Pestalozzi, colonia Del Valle
- Destino: Circuito Interior
- Aforo: 30
Actividades artísticas y culturales
Ricardo Montaner
- Alcaldía: Miguel Hidalgo
- Hora: 20:30
- Lugar: Auditorio Nacional
- Aforo: 9,790
EXMA Extraordinary Humans
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 09:00
- Lugar: Teatro Metropólitan
- Fecha: 10 y 11 de noviembre de 2026
- Aforo: 3,165
Ofrenda Monumental del Zócalo y ofrendas comunitarias
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: Durante el día
- Lugar: Zócalo capitalino
- Fecha: Del 29 de octubre al 11 de noviembre de 2026
- Aforo: 100,000
Atardecer Cultural
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 07:00
- Lugar: Glorieta de Cuitláhuac
- Aforo: 100
Festival del Terror (evento privado)
- Alcaldía: Tlalpan
- Hora: 10:00
- Lugar: Six Flags México
- Fecha: Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026
- Aforo: 15,000
Actividades deportivas para hoy
Pumas vs Tigres – Liga Femenil BBVA, cuartos de final ida
- Alcaldía: Coyoacán
- Hora: 19:00
- Lugar: Estadio Olímpico Universitario
- Aforo: 8,000
Lucha libre profesional
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 19:30
- Lugar: Arena México
- Aforo: 4,000
Capitanes vs Texas – NBA G League, jornada 2
- Alcaldía: Azcapotzalco
- Hora: 20:00
- Lugar: Arena Ciudad de México
- Aforo: 22,300
Encuentro religioso
Peregrinación de Conductores ADO Lujo
- Alcaldía: Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero
- Hora: 10:00
- Inicia: Glorieta de Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc
- Termina: Basílica de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero
- Aforo: 700
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