Colectivos y alumnos de Bachilleres encabezan protestas en la CDMX este 10 de noviembre

Foto: Cuartoscuro (Ilustrativa).

Un total de 29 protestas y actividades ocurrirán en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX) este martes 10 de noviembre, principalmente de colectivos de familiares de personas desaparecidas y alumnos del Bachilleres 6, en Iztapalapa.

Habrá ocho concentraciones; dos citas agendadas; cinco rodadas ciclistas y nueve eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las principales protestas para este 10 de noviembre, destacan una concentración de colectivos de desaparecidos, de alumnos del Bachilleres 6, en Iztapalapa, así como diversas actividades de personas jubiladas en la CDMX.

Principales concentraciones en la CDMX. Foto: UnoTV.

Protestas y actividades en la CDMX este 10 de noviembre

Lucíernagas Buscadoras

Alcaldías: Cuauhtémoc y Benito Juárez

Cuauhtémoc y Benito Juárez Hora: 06:30 y 07:00

06:30 y 07:00 Lugar 1: Estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Metro, avenida San Antonio Abad, colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc

Estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Metro, avenida San Antonio Abad, colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc Lugar 2: Estación Ermita, líneas 2 y 12 del Metro, calzada de Tlalpan, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez

Estación Ermita, líneas 2 y 12 del Metro, calzada de Tlalpan, colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez Demanda: Primera jornada regional de búsqueda por patrones en la zona boscosa de Huitzilac, Morelos, para la localización de personas desaparecidas

Primera jornada regional de búsqueda por patrones en la zona boscosa de Huitzilac, Morelos, para la localización de personas desaparecidas Organizaciones en apoyo: Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, Colectiva Justicia para Cynthia, Familias Unidas por una Causa, A.C., Madres Ajusco, Cheems Dios, Ternurines Guerrilleros, Revolución Z México y Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México

Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, Colectiva Justicia para Cynthia, Familias Unidas por una Causa, A.C., Madres Ajusco, Cheems Dios, Ternurines Guerrilleros, Revolución Z México y Colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades Aforo: 60

Montaña Morada

Alcaldía: Iztapalapa

Iztapalapa Hora: 09:00

09:00 Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo

Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, avenida Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo Demanda: Exigen justicia para una víctima de feminicidio, que las autoridades esclarezcan los hechos, garanticen una investigación diligente y se coordinen las instituciones involucradas; así como que el presunto culpable sea juzgado conforme a la ley

Exigen justicia para una víctima de feminicidio, que las autoridades esclarezcan los hechos, garanticen una investigación diligente y se coordinen las instituciones involucradas; así como que el presunto culpable sea juzgado conforme a la ley Aforo: 20

Estudiantes del Colegio de Bachilleres, Plantel 6 “Vicente Guerrero”

Alcaldía: Iztapalapa

Iztapalapa Hora: 10:00

10:00 Lugar: Estación Constitución de 1917, calzada Ermita Iztapalapa y avenida Luis Manuel Rojas, colonia Los Ángeles

Estación Constitución de 1917, calzada Ermita Iztapalapa y avenida Luis Manuel Rojas, colonia Los Ángeles Demanda: Se manifiestan en contra de la regulación del uso de celulares en las escuelas, ya que son un medio para contactar a la familia en casos de emergencia, sirven como herramienta de consulta o acceso a contenido educativo en escuelas públicas sin internet y promueven la alfabetización digital

Se manifiestan en contra de la regulación del uso de celulares en las escuelas, ya que son un medio para contactar a la familia en casos de emergencia, sirven como herramienta de consulta o acceso a contenido educativo en escuelas públicas sin internet y promueven la alfabetización digital Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades Aforo: 50

Alianza por un Futuro Mejor, Jubilados y Pensionados de la Ciudad de México

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 11:00

11:00 Lugar: Ágora de Tlatelolco, foro al aire libre, Manuel González y Lerdo, colonia Tlatelolco

Ágora de Tlatelolco, foro al aire libre, Manuel González y Lerdo, colonia Tlatelolco Demanda: Decimoprimera reunión informativa en la que se abordará la integración de las prestaciones para jubilados

Decimoprimera reunión informativa en la que se abordará la integración de las prestaciones para jubilados Aforo: 50

Familiares y Amigos de Víctimas de Feminicidio

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores

Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores Demanda: Exigen justicia para dos mujeres originarias de Santa Cruz Itundujia, Oaxaca, víctimas de feminicidio el 30 de octubre en un domicilio de la colonia La Turba, alcaldía Tláhuac. Solicitan que el caso se investigue con perspectiva de género, sin impunidad y con todo el rigor de la ley para el presunto responsable

Exigen justicia para dos mujeres originarias de Santa Cruz Itundujia, Oaxaca, víctimas de feminicidio el 30 de octubre en un domicilio de la colonia La Turba, alcaldía Tláhuac. Solicitan que el caso se investigue con perspectiva de género, sin impunidad y con todo el rigor de la ley para el presunto responsable Observaciones: No se descarta que se sumen colectivas feministas en apoyo y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

No se descarta que se sumen colectivas feministas en apoyo y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades Aforo: 50

Alianza Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas Digitales

Alcaldía: Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo Hora: 12:00

12:00 Lugar: Oficinas corporativas de VEMO Impulso (Torre Omega), Campos Elíseos No. 345, colonia Polanco V Sección

Oficinas corporativas de VEMO Impulso (Torre Omega), Campos Elíseos No. 345, colonia Polanco V Sección Demanda: En contra del modelo de arrendamiento financiero y el plan de movilidad de VEMO Impulso y Conduce, debido a la pérdida de autonomía, las altas exigencias de operación y las fallas detectadas en sus esquemas de ingresos y financiamiento

En contra del modelo de arrendamiento financiero y el plan de movilidad de VEMO Impulso y Conduce, debido a la pérdida de autonomía, las altas exigencias de operación y las fallas detectadas en sus esquemas de ingresos y financiamiento Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades Aforo: 80

Movimiento Sin Techo y Campamento Camarada Celestino

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, colonia Centro Histórico

Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, colonia Centro Histórico Demanda: Exigen ser incorporados a programas de vivienda

Exigen ser incorporados a programas de vivienda Aforo: 25

Movimiento Social “Benito Juárez”, A.C.

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico

Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico Demanda: Exigen vivienda popular para familias de distintas alcaldías

Exigen vivienda popular para familias de distintas alcaldías Aforo: 40

Citas agendadas

Vecinos de la colonia Santa Bárbara, alcaldía Iztapalapa

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 11:00

11:00 Lugar: Subsecretaría de Concertación Política de la Ciudad de México, avenida Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera

Subsecretaría de Concertación Política de la Ciudad de México, avenida Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera Demanda: Denuncian la invasión de un predio en el Primer Callejón de 5 de Mayo, colonia Santa Bárbara, alcaldía Iztapalapa

Denuncian la invasión de un predio en el Primer Callejón de 5 de Mayo, colonia Santa Bárbara, alcaldía Iztapalapa Aforo: 15

Jugadores y Entrenadores del Club de Fútbol Americano “Colts de Aragón”

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 13:00

13:00 Lugar: Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico

Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2, colonia Centro Histórico Demanda: Denuncian el retiro y cierre del campo que han utilizado históricamente para entrenar, debido a las obras de remodelación y a la construcción de un proyecto tipo Utopía dentro del Deportivo Hermanos Galeana

Denuncian el retiro y cierre del campo que han utilizado históricamente para entrenar, debido a las obras de remodelación y a la construcción de un proyecto tipo Utopía dentro del Deportivo Hermanos Galeana Aforo: 30

Rodadas ciclistas para hoy

People for Bikes – Roma

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 06:15

06:15 Lugar: People for Bikes Roma, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte

People for Bikes Roma, Zacatecas No. 55, colonia Roma Norte Destino: Caseta La Venta, carretera México-Toluca, colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa

Caseta La Venta, carretera México-Toluca, colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa Aforo: 20

14º Aniversario “Caravana Ciclista”

Alcaldía: Benito Juárez

Benito Juárez Hora: 09:00

09:00 Inicia y termina: Parque Arboledas, Heriberto Frías No. 921, colonia Del Valle Centro

Parque Arboledas, Heriberto Frías No. 921, colonia Del Valle Centro Aforo: 85

Ohtli Chiquxs LGBTTIQ

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 19:45

19:45 Lugar: Kiosco de la Alameda Central

Kiosco de la Alameda Central Destino: Parque Hundido de Echegaray, Naucalpan de Juárez, Estado de México

Parque Hundido de Echegaray, Naucalpan de Juárez, Estado de México Aforo: 25

Bananas Bike

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 20:30

20:30 Lugar: Plaza Tlaxcoaque

Plaza Tlaxcoaque Destino: Pilares y Pestalozzi, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez

Pilares y Pestalozzi, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez Aforo: 25

14º Aniversario “Cleto Nocturno”

Alcaldía: Benito Juárez

Benito Juárez Hora: 21:00

21:00 Lugar: Pilares y Pestalozzi, colonia Del Valle

Pilares y Pestalozzi, colonia Del Valle Destino: Circuito Interior

Circuito Interior Aforo: 30

Actividades artísticas y culturales

Ricardo Montaner

Alcaldía: Miguel Hidalgo

Miguel Hidalgo Hora: 20:30

20:30 Lugar: Auditorio Nacional

Auditorio Nacional Aforo: 9,790

EXMA Extraordinary Humans

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 09:00

09:00 Lugar: Teatro Metropólitan

Teatro Metropólitan Fecha: 10 y 11 de noviembre de 2026

10 y 11 de noviembre de 2026 Aforo: 3,165

Ofrenda Monumental del Zócalo y ofrendas comunitarias

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: Durante el día

Durante el día Lugar: Zócalo capitalino

Zócalo capitalino Fecha: Del 29 de octubre al 11 de noviembre de 2026

Del 29 de octubre al 11 de noviembre de 2026 Aforo: 100,000

Atardecer Cultural

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 07:00

07:00 Lugar: Glorieta de Cuitláhuac

Glorieta de Cuitláhuac Aforo: 100

Festival del Terror (evento privado)

Alcaldía: Tlalpan

Tlalpan Hora: 10:00

10:00 Lugar: Six Flags México

Six Flags México Fecha: Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026

Del 3 de septiembre al 16 de noviembre de 2026 Aforo: 15,000

Actividades deportivas para hoy

Pumas vs Tigres – Liga Femenil BBVA, cuartos de final ida

Alcaldía: Coyoacán

Coyoacán Hora: 19:00

19:00 Lugar: Estadio Olímpico Universitario

Estadio Olímpico Universitario Aforo: 8,000

Lucha libre profesional

Alcaldía: Cuauhtémoc

Cuauhtémoc Hora: 19:30

19:30 Lugar: Arena México

Arena México Aforo: 4,000

Capitanes vs Texas – NBA G League, jornada 2

Alcaldía: Azcapotzalco

Azcapotzalco Hora: 20:00

20:00 Lugar: Arena Ciudad de México

Arena Ciudad de México Aforo: 22,300

Encuentro religioso

Peregrinación de Conductores ADO Lujo

Alcaldía: Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero

Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero Hora: 10:00

10:00 Inicia: Glorieta de Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc

Glorieta de Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc Termina: Basílica de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero

Basílica de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero Aforo: 700

Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en la CDMX por las protestas y actividades de este 10 de noviembre.

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