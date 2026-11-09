Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en cinco alcaldías de CDMX; se esperan hasta 4 grados

| 17:42 | Victor Gutierrez | Uno TV

La CDMX activó alerta amarilla en cinco alcaldías por temperaturas de entre 4 y 6 grados durante la madrugada del 10 de noviembre.
Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en CDMX. Foto: Cuartoscuro
Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por bajas temperaturas en cinco alcaldías de la Ciudad de México, donde se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante la madrugada y la mañana del martes 10 de noviembre.

Las demarcaciones donde se prevén estas condiciones son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

¿A qué hora se esperan las bajas temperaturas en CDMX?

De acuerdo con el aviso emitido por Protección Civil, el periodo de riesgo será de las 03:00 a las 08:00 horas del martes 10 de noviembre de 2026.

La alerta fue emitida el lunes 9 de noviembre a las 13:00 horas y contempla las siguientes alcaldías:

¿Qué recomendaciones seguir ante las bajas temperaturas?

Ante el pronóstico de frío, las autoridades capitalinas recomendaron a la población:

  • Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca
  • Evitar cambios bruscos de temperatura
  • Resguardar a las mascotas y no dejarlas a la intemperie
  • Beber abundante agua
  • Consumir frutas y verduras con vitaminas A y C

La SGIRPC pidió a la población de las cinco alcaldías tomar precauciones durante las primeras horas del martes, cuando se registrarán las temperaturas más bajas. Se recomienda mantenerse abrigado, proteger a niñas, niños y adultos mayores, así como resguardar a las mascotas del frío.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Motorepartidores tendrán mesa de diálogo con Semovi tras bloquear Santa Fe

Ciudad de México

Motorepartidores tendrán mesa de diálogo con Semovi tras bloquear Santa Fe

¿Cuál es la fecha límite para tramitar la licencia de conducir permanente en CDMX?

Ciudad de México

¿Cuál es la fecha límite para tramitar la licencia de conducir permanente en CDMX?

Verificación vehicular 2027: proponen nuevos hologramas y restricciones para autos en CDMX y Edomex

Ciudad de México

Verificación vehicular 2027: proponen nuevos hologramas y restricciones para autos en CDMX y Edomex

Alcaldía Álvaro ObregónAlcaldía Milpa AltaAlcaldía TlalpanCiudad de MéxicoCuajimalpa