Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en cinco alcaldías de CDMX; se esperan hasta 4 grados
La CDMX activó alerta amarilla en cinco alcaldías por temperaturas de entre 4 y 6 grados durante la madrugada del 10 de noviembre.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por bajas temperaturas en cinco alcaldías de la Ciudad de México, donde se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante la madrugada y la mañana del martes 10 de noviembre.
Las demarcaciones donde se prevén estas condiciones son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.
¿A qué hora se esperan las bajas temperaturas en CDMX?
De acuerdo con el aviso emitido por Protección Civil, el periodo de riesgo será de las 03:00 a las 08:00 horas del martes 10 de noviembre de 2026.
La alerta fue emitida el lunes 9 de noviembre a las 13:00 horas y contempla las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- La Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
¿Qué recomendaciones seguir ante las bajas temperaturas?
Ante el pronóstico de frío, las autoridades capitalinas recomendaron a la población:
- Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- Resguardar a las mascotas y no dejarlas a la intemperie
- Beber abundante agua
- Consumir frutas y verduras con vitaminas A y C
La SGIRPC pidió a la población de las cinco alcaldías tomar precauciones durante las primeras horas del martes, cuando se registrarán las temperaturas más bajas. Se recomienda mantenerse abrigado, proteger a niñas, niños y adultos mayores, así como resguardar a las mascotas del frío.
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