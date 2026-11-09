Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en cinco alcaldías de CDMX; se esperan hasta 4 grados

Activan alerta amarilla por bajas temperaturas en CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por bajas temperaturas en cinco alcaldías de la Ciudad de México, donde se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante la madrugada y la mañana del martes 10 de noviembre.

Las demarcaciones donde se prevén estas condiciones son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #TemperaturasBajas para la madrugada y mañana del martes 10/11/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/uyQ8pB9qJd — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 9, 2026

¿A qué hora se esperan las bajas temperaturas en CDMX?

De acuerdo con el aviso emitido por Protección Civil, el periodo de riesgo será de las 03:00 a las 08:00 horas del martes 10 de noviembre de 2026.

La alerta fue emitida el lunes 9 de noviembre a las 13:00 horas y contempla las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

¿Qué recomendaciones seguir ante las bajas temperaturas?

Ante el pronóstico de frío, las autoridades capitalinas recomendaron a la población:

Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca

Evitar cambios bruscos de temperatura

Resguardar a las mascotas y no dejarlas a la intemperie

Beber abundante agua

Consumir frutas y verduras con vitaminas A y C

La SGIRPC pidió a la población de las cinco alcaldías tomar precauciones durante las primeras horas del martes, cuando se registrarán las temperaturas más bajas. Se recomienda mantenerse abrigado, proteger a niñas, niños y adultos mayores, así como resguardar a las mascotas del frío.



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