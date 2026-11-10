Mínimas de 4 grados y lluvias ligeras; así estará el clima en CDMX este martes
La Ciudad de México tendrá lluvias ligeras y temperaturas máximas de hasta 26 °C este martes 10 de noviembre, con una alerta amarilla por bajas temperaturas activa en cinco alcaldías durante la madrugada.
De acuerdo con lo mencionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México tendrá lluvias ligeras a lo largo de este martes 10 de noviembre.
Por su parte, la temperatura se mantendrá similar a los últimos días, con máximas de 26 °C hacia la tarde.
No obstante, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla por bajas temperaturas para la madrugada de este martes, en las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
Calor, vientos y lluvias para este martes 10 de noviembre
El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío y muy frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 4 a 6 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 5 a 7 °C.
Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 24 a 26 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. En ambas entidades se prevén lluvias, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas.
Asimismo, este 10 de noviembre se esperan rachas de viento con dirección variable, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.
Recomendaciones en caso de bajas temperaturas:
En caso de frío, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:
- Utiliza ropa interior térmica
- Combina con ropa transpirable
- Protege con prendas impermeables
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