“Valen más mis gatos que sus desaparecidos”: creadora de contenido arremete contra madres buscadoras

Creadora de contenido se habría burlado de madres buscadoras. Fotos: Fernando Cruz

La creadora de contenido Yuli Salgado arremetió en contra de madres buscadoras del colectivo “Lirios Buscadores”, al asegurar que sus gatos valían más que sus desaparecidos.

El colectivo de madres buscadoras “Lirios Buscadores” dio a conocer que la creadora de contenido arremetió en contra de una de sus integrantes, quien le había solicitado apoyo para la difusión de una ficha de búsqueda.

A través de mensajes en redes sociales, Yuli Salgado, originaria de Metepec, Estado de México (Edomex), dijo que para Halloween ya tenían su disfraz de “lloronas”.

Este hecho provocó el enojo de quienes buscan a sus seres queridos en la entidad mexiquense y exigieron sanciones para la creadora de contenido.

Creadora de contenido baja sus redes sociales al ser cuestionada por madres buscadoras

Karla Lechuga, presidenta del colectivo, informó que, tras reclamarle a la mujer, decidió bajar todas sus cuentas de redes sociales.

Sin embargo, condenó los ataques, pues dijo que no es la primera vez que son agredidas, amenazadas o que incluso son blanco de burlas.

Pidió empatía y respeto para quienes buscan a sus seres queridos.

Aseguró que en Cuautitlán Izcalli, en el Edomex, la problemática de desapariciones va en aumento, pues se tienen reportes de una persona desaparecida por día.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.