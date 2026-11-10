Antes de iniciar las campañas en Ecuador, asesinan a 2 candidatos a cargos municipales

Foto: Getty Images | Ilustrativa

En Ecuador, dos candidatos a ocupar cargos municipales y una comerciante murieron el lunes en una localidad fronteriza, durante un ataque armado ejecutado a días del inicio de la campaña para elegir autoridades locales, informó la alcaldía de Huaquillas.

Entre los fallecidos están Ronald Farfán, quien buscaba el cargo de alcalde, y Cristhian Rugel, candidato a concejal, por el municipio de Huaquillas, una localidad de la convulsa provincia de El Oro, fronteriza con Perú.

Farfán se había desempeñado como alcalde en el período 2014-2019, y en febrero de este año su hijo también fue asesinado. El cuerpo del joven apareció con signos de violencia.

“Condenamos enérgicamente todo acto de violencia. Ninguna circunstancia justifica que se arrebate la vida de una persona”, señaló la alcaldía de Huaquillas en un comunicado.

Medios locales reportaron que cuatro personas a bordo de dos motos dispararon contra los candidatos cuando se alistaban para reunirse con simpatizantes. De acuerdo con la policía, “personal especializado” se encuentra en el lugar del ataque para “determinar posibles motivaciones” del crimen.

La campaña electoral para los comicios locales del 29 de noviembre empezará oficialmente este jueves.

El Oro es una de las cinco provincias costeras que están bajo un toque de queda nocturno que culmina este martes. Con Guayas, es de las más violentas de Ecuador. En el primer semestre del año registró la tasa provincial más alta de homicidios, 68 por cada 100 mil habitantes, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

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