Motorepartidores tendrán mesa de diálogo con Semovi tras bloquear Santa Fe

Repartidores bloquearon por más de 3 horas Santa Fe. Foto: SSC CDMX

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) anunció que sostendrá un diálogo con motociclistas que se dedican al reparto por aplicación, luego de más de tres horas de bloqueo en la avenida Vasco de Quiroga, en Santa Fe, en protesta por nuevas disposiciones de la dependencia.

La Semovi detalló en un comunicado que en la reunión con los motociclistas se abordarán sus inquietudes, con el fin de alcanzar acuerdos en relación con las inconformidades por las placas mercantiles de carga propuestas por la dependencia.

SEMOVI instalará mesa de diálogo con motociclistas repartidores

La dependencia informó que este lunes 9 de noviembre instalará una mesa de diálogo con motociclistas dedicados al reparto por aplicación para escuchar sus planteamientos y buscar acuerdos.

En el encuentro se abordarán las inquietudes relacionadas con las placas mercantiles de carga y se buscará establecer una estrategia que permita a los habitantes de la Ciudad de México contar con servicios adecuados, bajo condiciones de seguridad, responsabilidad civil y movilidad.

¿Por qué bloquearon la avenida Vasco de Quiroga en Santa Fe?

La protesta ocurrió este lunes, cuando motociclistas repartidores por aplicación bloquearon la avenida Vasco de Quiroga, en la zona de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.

Los inconformes rechazaron la propuesta de implementar placas mercantiles de carga para las motocicletas utilizadas en el reparto de productos. Argumentaron que la medida podría representar mayores costos de operación y trámites para quienes trabajan mediante plataformas digitales.

El bloqueo se prolongó por más de tres horas y provocó afectaciones viales en la zona.

¿Qué plantea SEMOVI sobre las placas mercantiles de carga?

La propuesta de las placas mercantiles para motocicletas de reparto se encuentra en una etapa de diseño y pilotaje. Por el momento, no se han establecido fechas definitivas, costos ni reglas finales para su aplicación.

La mesa de diálogo anunciada por la Semovi busca escuchar las inconformidades de los motociclistas y abordar los planteamientos relacionados con esta propuesta.

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