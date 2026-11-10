La mañanera de Claudia Sheinbaum, 10 de noviembre de 2026
Entérate de los principales temas abordados por la presidenta y su gabinete.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 10 de noviembre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
La mañanera de Claudia Sheinbaum, 10 de noviembre de 2026
La presidenta reconoce que la extorsión es “uno de los delitos que más nos preocupa y ocupa”. En algunos casos han aumentado las denuncias, lo cual no es un indicativo que refleje un incremento de dicho delito. “Lo que sí ha habido es más detenciones relacionadas con la extorsión”.
Claudia Sheinbaum no prevé algún cambio en su política con Estados Unidos en caso de que Donald Trump decida endurecer sus acciones con respecto a México.
Incluso con la llegada de Stephen Miller como jefe de Gabinete de la Casa Blanca, quien es considerado como arquitecto de la política migratoria, “no ha habido nada que nos alerte que algo está cambiando”.
Omar García Harfuch indica que han bajado de plataformas digitales más de mil sitios de reclutamiento infantil para el crimen organizado, sumado a detenciones de reclutadores.
La presidenta sostiene que los programas sociales han ayudado a reducir el reclutamiento de menores por parte de grupos criminales, aunque no mostró cifras.
La presidenta dice que no tienen información sobre algún peligro o riesgo que motive a usar una mochila de emergencia. Solo se aplica en zonas susceptibles de sufrir un sismo o huracán.
Claudia Sheinbaum indica que todavía no tiene información sobre si la Fiscalía General de la República abrió una investigación formal por la presunta corrupción en el INE en la contratación de material electoral que involucra a Guadalupe Taddei.
Omar García Harfuch indica que existen dos órdenes de aprehensión contra el exfiscal de Operaciones Estratégicas de Chihuahua, Guillermo Arturo Osuani, señalado por presuntamente ayudar a la CIA en el operativo donde participaron elementos de la agencia estadounidense en la Sierra Tarahumara.
Asimismo, explica que, en la última reunión con la DEA, revisaron solicitudes de extradición de ambos países y seguir con las investigaciones.
Omar García Harfuch indica que restan ordenes de detención por cumplimentar relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo, entre ellas la de un jefe de escoltas.
A un año del Plan Michoacán
El titular de la Marina, Raymundo Morales Ángeles, dice que tienen siete buques oceánicos, tres buques costeros, nueve embarcaciones, entre otras unidades, en las costas del mar Pacífico de Michoacán.
Las rutas de narcotráfico internacional son una de las principales amenazas del océano Pacífico, por lo que las costas de Michoacán son estratégicas.
Organizaciones delictivas como el CJNG y Cárteles Unidos, entre otras, usan el puerto Lázaro Cárdenas para la conectividad terrestre con el centro y norte del país.
También, mantienen a personal desplegado en mineras para evitar que grupos delictivos se apropien de esas actividades. El puerto Lázaro Cárdenas concentra el 22.9% de las exportaciones de minerales del país.
El titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, menciona que han realizado 93 detenciones relevantes en un año del Plan Michoacán. Algunas fueron contra jefes de grupos delictivos que controlaban el trasiego de droga y la extorsión a productores del campo.
De igual forma, indica que, desde hace un año, implementaron seis operaciones para pacificar la zona y evitar las extorsiones contra productores.
Suman mil 424 personas detenidas en Michoacán desde el 1 de noviembre del 2025, como parte del plan para pacificar la región. Además, han incautado 18 mil 617 toneladas de droga.
Detenciones y Carlos Manzo
Omar García Harfuch indica que suman 34 personas detenidas por la planeación, ejecución y encubrimiento del homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan. Entre ellas, destacan los autores intelectuales, operadores logísticos y colaboradores cercanos que brindaron información sobre los movimientos del exalcalde.
Personal de inteligencia de Estados Unidos brindó información para la ubicación del “R2”, líder de los “Rs”, involucrado en el asesinato de Carlos Manzo. El elemento que resultó herido durante el operativo se encuentra estable de salud.
Esta detención refleja que “se está avanzando contra los principales mandos de una organización criminal sumamente violenta que afecta a la población en distintos puntos del país con extorsiones y generando violencia”.
En lo que va del actual gobierno, se han realizado:
-Decomiso de 588 toneladas de droga
-Decomiso de más de 97 toneladas de cocaína en el mar, mediante operativos de vigilancia marítima, aérea y terrestre
-Desmantelamiento de 2 mil 841 laboratorios clandestinos y áreas de concentración
–74 mil 33 detenciones
-27 mil 625 armas de fuego incautadas
Además, suman 2 mil 395 personas detenidas por el delito de extorsión.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destaca las siguientes detenciones:
-Gerardo Javier “N”, alias la “Pocha” y a su hijo, el “Nazi”, este último jefe de sicarios de las “Tropas del Infierno”, afín al Cartel del Noroeste. La “Pocha” tiene una solicitud de extradición en Estados Unidos.
-Edgar Aarón “N”, alias el “General” o el “Lic”, quien murió durante un enfrentamiento desatado en el operativo. Tenía nexos en narcotráfico con Ryan Wedding, exatleta olímpico que lideraba una red de tráfico de droga hacia Canadá, y es el presunto autor intelectual del asesinato del agente Miltón Morales.
-Muerte de Jesús “N”, alias “Chuy González”, en un operativo. Era fugitivo de la DEA, identificado por tráfico de drogas hacia Estados Unidos y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
-Iván “N”, “Comandante Cromo”, líder de los “Cromos”, banda del Istmo de Tehuantepec, vinculada al CJNG, responsable de extorsiones, trasiego de droga y tráfico de migrantes.
Disminuyen los delitos en octubre
Con la estrategia de Atender las Causas que provocan violencia, han realizado las siguientes labores:
-Más de 517 acciones para la construcción de nuevos bachilleratos, bachilleratos Margarita Maza, reconversión y ampliación de planteles
-Atención a 10 mil personas jóvenes
-Clases de box para 33 mil 273 alumnos en 147 gimnasios públicos y privados
-610 mil 344 participantes en la activación física Ponte Pila
-Más de 1 millón de jóvenes participaron en el Mural temático más grande del mundo por el Día de Muertos
Con el programa de desarme nacional han recibido 14 mil 157 armas de fuego de forma voluntaria a cambio de dinero en efectivo.
La percepción de inseguridad se ubicó en un 58.1% en el tercer trimestre del año, reflejando un mínimo histórico desde el 2013.
Los delitos de alto impacto bajaron un 36% en octubre, en comparación con septiembre del 2024, con una tasa de 409 casos diarios, de acuerdo con Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Estos son los delitos que más disminuyeron:
-Robo de vehículo con violencia.
-Robo a transportista con violencia
-Lesiones dolosas por disparo de arma de fuego
-Secuestro extorsivo
-Total de robos con violencia
Los homicidios dolosos bajaron en un 5% en octubre, con una tasa de 43.4 casos diarios, indica Marcela Figueroa.
Con ello, se registró la tasa más baja en el mes de octubre desde el 2015.
7 entidades concentraron el 52.5% de los homicidios dolosos en el país. Las entidades con más casos en octubre fueron:
-Estado de México
-Guanajuato
-Baja California
-Sinaloa
-Chihuahua
Pese a ello, las 32 entidades registraron una disminución en el promedio diario en octubre, con respecto al mismo mes, pero del 2025. Los casos bajaron más en:
-San Luis Potosí
-Nayarit
-Quintana Roo
-Baja California Sur
-Nuevo León
Inicia la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum este 10 de noviembre.
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