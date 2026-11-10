La mañanera de Claudia Sheinbaum, 10 de noviembre de 2026

A un año del Plan Michoacán

El titular de la Marina, Raymundo Morales Ángeles, dice que tienen siete buques oceánicos, tres buques costeros, nueve embarcaciones, entre otras unidades, en las costas del mar Pacífico de Michoacán.

Las rutas de narcotráfico internacional son una de las principales amenazas del océano Pacífico, por lo que las costas de Michoacán son estratégicas.

Organizaciones delictivas como el CJNG y Cárteles Unidos, entre otras, usan el puerto Lázaro Cárdenas para la conectividad terrestre con el centro y norte del país.

También, mantienen a personal desplegado en mineras para evitar que grupos delictivos se apropien de esas actividades. El puerto Lázaro Cárdenas concentra el 22.9% de las exportaciones de minerales del país.

