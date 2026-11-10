“El día que usted guste”: Lenia Batres reclama a Hugo Aguilar en la Corte

Lenia Batres, ministra de la SCJN. Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) registró un nuevo enfrentamiento entre sus integrantes durante la sesión pública de este lunes. La ministra Lenia Batres Guadarrama reclamó al presidente del tribunal, Hugo Aguilar Ortiz, por el orden de las intervenciones durante la discusión de un proyecto presentado por ella.

El intercambio ocurrió en medio de las diferencias entre ministros sobre la interpretación de los plazos legales para resolver procedimientos administrativos. Batres también vinculó las dificultades para avanzar con sus proyectos con la próxima sucesión en la presidencia de la SCJN, prevista para septiembre de 2027, aunque la ministra Yasmín Esquivel rechazó que ese tema tuviera relación con el debate.

Lenia Batres y Hugo Aguilar chocan por el uso de la palabra

El momento de tensión comenzó cuando el ministro Giovanni Figueroa Mejía pidió intervenir para señalar observaciones sobre el proyecto de Batres. La ministra reclamó que todavía estaba terminando su participación y cuestionó que se le diera primero la palabra a su compañero.

“Si quiere darme la palabra, el día que usted guste”, respondió Batres a Aguilar Ortiz.

¡OOOOTRA VEZ LENIA BATRES REVIENTA EN LA SESIÓN DE LA CORTE! Lenia Batres protagonizó un nuevo enfrentamiento con el presidente Hugo Aguilar, luego de que 6 de los 9 ministros rechazaran sus argumentos. Molesta por la forma en que se otorga el uso de la palabra, interrumpió al ministro Figueroa Mejía y lanzó: 🗣️ “¡SI QUIERE DARME LA PALABRA EL DÍA QUE USTED GUSTE!” El ambiente en el Pleno es cada vez más tenso. Incluso escuchen a Lenia Batres decir: “…POR ALGUNA RAZÓN, PARECE QUE NUESTROS PROYECTOS SE LEEN DE MANERA UN POCO EXTRAÑA…” Pero fue más allá y hasta metió la sucesión de la Presidencia de la Corte en la discusión: “¡A LO MEJOR HAY QUE PRESENTAR PROYECTOS DESPUÉS DE QUE SE DECIDA EL AÑO QUE ENTRA LO DE LA PRESIDENCIA DE LA CORTE!” Cuando los argumentos no alcanzan, los gritos, interrupciones abruptas aparecen. ¿Hasta cuándo la Suprema Corte seguirá siendo escenario de estos espectáculos? — #ÚltimaElectoral (@ErnestoGuerra_) November 9, 2026

El presidente de la Corte pidió entonces a Figueroa que permitiera a la ministra concluir sus argumentos. Sin embargo, Batres insistió en que el turno ya había sido concedido al otro integrante del Pleno.

“Ya le había dado la palabra, escucho al ministro primero”, expresó. Aguilar le aclaró que había solicitado a Figueroa cederle el turno para que pudiera responder a sus observaciones.

La discusión se mantuvo durante varios minutos, mientras Batres defendía su propuesta y los demás ministros exponían sus cuestionamientos.

¿Por qué discutían los ministros de la SCJN?

El desacuerdo surgió por un proyecto que buscaba negar un amparo a un titular de una marca cuyo registro fue anulado. La propuesta fue aprobada por ocho votos contra uno, pero Yasmín Esquivel y Giovanni Figueroa señalaron una posible contradicción sobre los plazos aplicables a la autoridad.

El punto central era determinar si podía aplicarse el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece un plazo de tres meses para resolver, ante la ausencia de un periodo específico en la legislación correspondiente.

Para evitar distorsiones sobre los asuntos del Pleno de la SCJN, muy recurrentes últimamente, me permito comentar directamente que lamento la determinación de desechar hoy la solicitud de facultad de atracción 640/2025.



Se trataba de un caso en el que tanto el SAT como la… pic.twitter.com/WDHymGOSSx — Lenia Batres (@LeniaBatres) November 9, 2026

Esquivel consideró que la propuesta presentaba una contradicción entre reconocer la falta de un plazo legal y aceptar la aplicación supletoria de la norma administrativa. Batres, por su parte, defendió el proyecto y sostuvo que no existía tal contradicción.

Batres menciona la sucesión en la presidencia de la Corte

Durante el debate, la ministra cuestionó las dificultades que, según ella, enfrentan sus proyectos en el Pleno y mencionó la próxima renovación de la presidencia del máximo tribunal.

“Por alguna razón, parece que nuestros proyectos se leen de manera un poco extraña. A lo mejor hay que presentar proyectos hasta después de que se decida el año que entra lo de la presidencia de la Corte.

Yasmín Esquivel respondió que las observaciones eran exclusivamente jurídicas y no tenían relación con la sucesión.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf también intervino durante la sesión y pidió evitar comentarios que pusieran en duda los conocimientos jurídicos de los integrantes del Pleno.

Otros roces de Lenia Batres en la SCJN

Los intercambios se suman a otros episodios registrados durante las sesiones de la semana anterior. El miércoles 4 de noviembre, Batres tuvo un intercambio con el ministro Arístides Guerrero García, luego de que este cuestionara que la ministra modificara sus votos al conocer el sentido de las posiciones de sus compañeros.

Un día después, la ministra reclamó a Hugo Aguilar por el envío de una tarjeta para señalar que había excedido el tiempo de su intervención.

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