Martes de lluvias en 27 estados y frío de -5 grados, prevé el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias en 27 estados de México y temperaturas mínimas de hasta -5 °C para este martes 10 de noviembre debido a la influencia del frente frío 4.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que este martes 10 de noviembre lloverá en 27 estados. Sin embargo, la intensidad disminuirá con respecto a los días pasados.
Por otra parte, el frente frío 4 mantendrá sus efectos sobre el país, por lo que se prevén temperaturas mínimas de -5 °C a lo largo de este martes,
¿Dónde lloverá este martes 10 de noviembre?
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Veracruz
- Quintana Roo
- Chiapas
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Nuevo León
- Guanajuato
- Jalisco
- Michoacán
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Estado de México
- Guerrero
- Oaxaca
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Coahuila
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Colima
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 10 de noviembre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche.
- 30 a 35 °C: Baja California Sur, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Vientos y oleaje:
- Vientos de 40 a 60 km/h: Oaxaca y Chiapas
- Vientos de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Campeche y Yucatán.
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Baja California
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 5 a 7 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y con lluvias dispersas, las cuales podrían incluir descargas eléctricas. Temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
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