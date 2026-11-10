Martes de lluvias en 27 estados y frío de -5 grados, prevé el SMN

Lluvias fuertes en CDMX y muy fuertes en Edomex. FOTO: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que este martes 10 de noviembre lloverá en 27 estados. Sin embargo, la intensidad disminuirá con respecto a los días pasados.

Por otra parte, el frente frío 4 mantendrá sus efectos sobre el país, por lo que se prevén temperaturas mínimas de -5 °C a lo largo de este martes,

¿Dónde lloverá este martes 10 de noviembre?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

San Luis Potosí

Tamaulipas

Veracruz

Quintana Roo

Chiapas

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Nuevo León

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Tabasco

Campeche

Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California Sur

Chihuahua

Coahuila

Zacatecas

Aguascalientes

Colima

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 10 de noviembre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche.

Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Campeche. 30 a 35 °C: Baja California Sur, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Vientos y oleaje:

Vientos de 40 a 60 km/h : Oaxaca y Chiapas

: Oaxaca y Chiapas Vientos de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Campeche y Yucatán.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Campeche y Yucatán. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: Baja California

Baja California Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 5 a 7 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas

Mínima de 5 a 7 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargar eléctricas Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y con lluvias dispersas, las cuales podrían incluir descargas eléctricas. Temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.