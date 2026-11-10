Ucrania, Rusia y EE. UU. reanudan diálogo trilateral para buscar la paz

Conversaciones trilaterales. Foto: AFP

La guerra entre Ucrania y Rusia podría entrar en una nueva etapa de negociaciones. Este martes, representantes de ambos países y de Estados Unidos iniciaron conversaciones trilaterales en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para buscar avances hacia un acuerdo que permita poner fin al conflicto.

El encuentro representa la primera reunión de este tipo desde febrero y ocurre en medio de los esfuerzos diplomáticos internacionales para reactivar las negociaciones entre Kiev y Moscú. La agenda contempla el posible cese de hostilidades, garantías de seguridad y medidas para avanzar hacia la paz.

Ucrania, Rusia y Estados Unidos negocian el fin de la guerra

El jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania, Rustem Umerov, confirmó el inicio de las conversaciones y explicó que los representantes abordarán temas relacionados con el cese de los enfrentamientos.

La agenda incluye asuntos clave sobre el cese de hostilidades y un acercamiento a la paz.

We have begun our work in the United Arab Emirates.



The first meeting will be held with representatives of the United Kingdom, France, Germany, Italy, NATO and the European Commission, joined by US Special Envoys Steve Witkoff and Jared Kushner. We will align our positions and… pic.twitter.com/NQglshkcdm — Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 10, 2026

El funcionario agregó que la delegación trabaja de acuerdo con las instrucciones del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Por su parte, fuentes del equipo negociador ruso, citadas por la agencia Interfax, también confirmaron el comienzo de las conversaciones.

¿Qué busca Ucrania en las negociaciones de paz?

Antes del encuentro trilateral, representantes ucranianos sostuvieron una reunión con integrantes de la Comisión Europea, la OTAN, Estados Unidos y distintos países europeos.

El objetivo fue comparar posiciones y coordinar los siguientes pasos antes de continuar con las negociaciones.

Umerov explicó que las prioridades de Kiev en este proceso son:

Cese de hostilidades entre Ucrania y Rusia.

Garantías de seguridad para el periodo posterior a la guerra.

Recuperación económica y desarrollo de Ucrania.

Medidas humanitarias para atender las consecuencias del conflicto.

El funcionario aseguró que su delegación busca conseguir el mayor avance posible en estos temas.

Rusia también plantea garantías de seguridad

Antes de las conversaciones, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, adelantó que los contactos incluirían asuntos relacionados con la seguridad colectiva en la región. También mencionó las garantías que podrían aplicarse una vez que exista un acuerdo de paz completo.

Estas negociaciones ocurren después de otros esfuerzos diplomáticos, entre ellos una cumbre en Oslo, Noruega, y una visita del enviado estadounidense Steve Witkoff a San Petersburgo para abordar el proceso.

A finales de octubre, los mandatarios de Finlandia y Noruega también conversaron telefónicamente con el presidente ruso, Vladimir Putin, para tratar la situación.

Por ahora, las conversaciones en Emiratos Árabes Unidos representan un nuevo intento diplomático para acercar posiciones y buscar una salida a la guerra iniciada en febrero de 2022. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los detalles de esta reunión.

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