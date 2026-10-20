Vinculan a proceso a implicados en muerte de fotoperiodistas en Axe Ceremonia

Caso Axe Ceremonia: juez vincula a proceso a presuntos culpables. Fotos:Cuartoscuro

Un juez de control vinculó a proceso a ocho personas y tres empresas por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio culposo relacionado con la muerte de los fotoperiodistas Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, quienes fallecieron el 5 de abril de 2025, luego de que una estructura metálica colapsara durante el festival Axe Ceremonia, realizado en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México (CDMX). La resolución se dio a conocer la madrugada de este martes 20 de octubre de 2026, tras una audiencia que se prolongó durante varias horas.

La decisión judicial representa un nuevo avance en el proceso penal por los hechos ocurridos durante el festival musical. Entre las empresas señaladas se encuentran Grupo Eco, Obra Negra y Operadora Eclectic, relacionadas con la organización, producción u operación del evento y del recinto.

El caso tiene una particularidad: las imputaciones que se resolvieron en esta etapa se centran en la muerte de Miguel Ángel Rojas, debido a que la familia de Berenice Giles alcanzó previamente un acuerdo reparatorio con personas y empresas involucradas. Operadora Eclectic constituye una excepción, pues continúa señalada por ambos fallecimientos, de acuerdo con la información proporcionada sobre el caso.

¿Qué pasó en el festival Axe Ceremonia 2025?

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, los hechos ocurrieron el 5 de abril de 2025, en el Parque Bicentenario, cuando una estructura decorativa sostenida por una plataforma elevadora cayó sobre los fotoperiodistas Miguel y Berenice, quienes se encontraban realizando la cobertura del festival.Ambos fallecieron a consecuencia de las lesiones.

Las investigaciones permitieron establecer que las grúas utilizadas para sostener las estructuras decorativas no estaban contempladas en el Programa Especial de Protección Civil presentado ante las autoridades y que fueron instaladas el mismo día del evento, después de las inspecciones realizadas previamente en el recinto.

Para esclarecer lo ocurrido e identificar las posibles responsabilidades, el agente del Ministerio Público desarrolló una investigación que incluyó más de 120 entrevistas, peritajes especializados, inspecciones y análisis de videograbaciones. También se recabó información de servidores públicos, personal de emergencias y personas relacionadas con la organización y operación del festival.

Estas diligencias permitieron examinar la participación de quienes estaban a cargo de la maquinaria y las estructuras, de las empresas responsables de la organización y producción del festival y de las personas encargadas de verificar el cumplimiento de las medidas de Protección Civil.

¿Qué empresas están involucradas en el caso Axe Ceremonia?

Entre las personas morales señaladas en el proceso se encuentran Grupo Eco, Obra Negra y Operadora Eclectic. Las investigaciones buscan determinar la posible responsabilidad de las empresas y de las personas relacionadas con la organización y las condiciones de seguridad del festival.

El procedimiento busca esclarecer si existieron omisiones en la planeación, supervisión y cumplimiento de las medidas de protección civil que pudieron contribuir al desplome de la estructura.

Personas físicas involucradas

Como resultado del trabajo ministerial, durante la audiencia iniciada el 14 de octubre de 2026, la Fiscalía CDMX presentó la imputación contra María del Pilar “N”, quien se desempeñaba como responsable oficial de Protección Civil del festival. Tras escuchar los argumentos expuestos por el Ministerio Público y la defensa, el juez resolvió vincularla a proceso por el delito de homicidio culposo en agravio de Miguel Ángel Rojas Hernández.

A la imputada se le impusieron las medidas cautelares de presentación periódica bimestral y prohibición de acercarse a las víctimas indirectas. Además, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante la misma audiencia, el agente del Ministerio Público formuló imputación contra otras siete personas físicas:

Eduardo “N”

Marcos Francisco “N”

Martín “N”

María “N”

Nathalie “N”

Rodrigo Napoleón “N”

Pedro “N”

Además de las tres empresas mencionadas, por su probable participación en los hechos investigados

Las siete personas físicas quedaron sujetas a medidas cautelares de presentación ante la autoridad y prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas indirectas, mientras que para las empresas se establecieron garantías económicas de 500 mil pesos, conforme a lo determinado en la audiencia.

¿Por qué el proceso se centra en la muerte de Miguel Ángel Rojas?

La situación jurídica de los involucrados tiene diferencias debido a los acuerdos alcanzados por la familia de Berenice Giles.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el 29 de mayo de 2026, la familia de la fotoperiodista llegó a un acuerdo reparatorio con las personas y empresas involucradas, con excepción de Operadora Eclectic, que continúa relacionada con las investigaciones por ambos fallecimientos.

Por ello, las vinculaciones resueltas en esta etapa se refieren principalmente a la muerte de Miguel Ángel Rojas, según los reportes sobre la audiencia.

Las investigaciones y el procedimiento judicial continuarán para esclarecer las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, las personas y empresas señaladas deberán enfrentar el proceso en los términos establecidos por la autoridad judicial.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.