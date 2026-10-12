Universidad La Salle pide ayuda para localizar a Danna Karla, de 15 años, desaparecida en CDMX

Diana Karla Trujillo. Foto: Alerta Amber CDMX

Este domingo 11 de octubre, por medio de redes sociales, la Universidad La Salle solicitó ayuda a su comunidad para dar con el paradero de Danna Karla Trujillo Ríos, de 15 años, quien desapareció el pasado 9 de octubre.

#ComunidadLasallista | Pedimos de su apoyo para obtener cualquier información sobre Danna Karla Trujillo Ríos pic.twitter.com/aOMxQhwILA — Universidad La Salle (@LaSalle_MX) October 11, 2026

Según lo mencionado, Danna Karla fue vista por última vez el pasado viernes, alrededor de las 06:30 horas, en la colonia Carola, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

Activan Alerta Amber para localizar a Danna

De acuerdo con lo informado en la ficha de búsqueda emitida por la Alerta Amber, Danna desapareció el pasado viernes 9 de octubre en la colonia Carola.

La adolescente de 15 años vestía pantalón de mezclilla azul al momento de su desaparición. Como señas particulares, Danna cuenta con una cicatriz en el abdomen debido a una cirugía de apéndice.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Danna Karla Trujillo Rios, de 15 años, vista por última vez el pasado 9 de octubre, en la colonia Carola, alcaldía Álvaro Obregón. pic.twitter.com/5U4aO3ZIIM — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) October 11, 2026

Asimismo, entre los rasgos físicos de Danna, se distinguen:

Estatura de 1.57 metros

Complexión delgada

Piel clara

Cabello castaño claro y largo

Ojos de color café oscuro

Hasta el momento, a más de un día desde que fue emitida la Alerta Amber, se desconoce el paradero de Danna Karla, por lo que la Universidad La Salle, así como las autoridades de la Ciudad de México, solicitan información que ayude a encontrarla.

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