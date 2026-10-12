Universidad La Salle pide ayuda para localizar a Danna Karla, de 15 años, desaparecida en CDMX
Danna fue vista por última vez en la alcaldía Álvaro Obregón, alrededor de las 6:30 horas.
Este domingo 11 de octubre, por medio de redes sociales, la Universidad La Salle solicitó ayuda a su comunidad para dar con el paradero de Danna Karla Trujillo Ríos, de 15 años, quien desapareció el pasado 9 de octubre.
Según lo mencionado, Danna Karla fue vista por última vez el pasado viernes, alrededor de las 06:30 horas, en la colonia Carola, en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.
Activan Alerta Amber para localizar a Danna
De acuerdo con lo informado en la ficha de búsqueda emitida por la Alerta Amber, Danna desapareció el pasado viernes 9 de octubre en la colonia Carola.
La adolescente de 15 años vestía pantalón de mezclilla azul al momento de su desaparición. Como señas particulares, Danna cuenta con una cicatriz en el abdomen debido a una cirugía de apéndice.
Asimismo, entre los rasgos físicos de Danna, se distinguen:
- Estatura de 1.57 metros
- Complexión delgada
- Piel clara
- Cabello castaño claro y largo
- Ojos de color café oscuro
Hasta el momento, a más de un día desde que fue emitida la Alerta Amber, se desconoce el paradero de Danna Karla, por lo que la Universidad La Salle, así como las autoridades de la Ciudad de México, solicitan información que ayude a encontrarla.
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