Plan Ares presenta propuesta para llevar café de Veracruz a Marte

Marte. Foto: Getty

Integrantes del Plan Ares presentaron los avances de su proyecto aeroespacial en una conferencia realizada en Emiliano Zapata, Veracruz, donde expusieron su propuesta de llevar café veracruzano a Marte. En el encuentro participó la diputada local de Morena, Victoria Gutiérrez Pérez, quien respaldó la iniciativa y pidió que los propios investigadores explicaran sus objetivos y trabajos.

La presentación se realizó mediante la conferencia magistral “Plan Ares, México en la Ciencia Aeroespacial”, en el marco del Día Internacional del Café. Durante la exposición, los integrantes del proyecto hablaron sobre las investigaciones que aseguran desarrollar desde un taller ubicado en Emiliano Zapata. También mostraron documentos que, según explicaron, forman parte del seguimiento de su iniciativa.

Como se observa en los videos de Noticias la Fuente, se pueden observar algunos diseños de lo que podría ser una de las fases iniciales del proyecto. Asimismo, como se mencionó, se encuentran en fases de trámites de permisos, para después comenzar a realizar las pruebas previas al lanzamiento.

@noticiaslafuente1 Se planea un lanzamiento aeroespacial experimental e histórico desde tierras veracruzanas en 2027… todo esto encaminado a probar un proyecto mexicano que después de 2035 busca llegar al planeta rojo #Marte y crear proyectos de cultivos vía “Terraformación” Agencia Noticias La Fuente/ El proyecto aeroespacial #ARES prepara para 2027 el lanzamiento experimental de un cohete no tripulado desde tierras veracruzanas, en un sitio aún por confirmar. El doctor Omar Pensado Díaz, director del proyecto ARES, expuso que este será el experimento correspondiente a la primera de nueve fases del proyecto. En Emiliano Zapata se encuentra la sede de un proyecto experimental que planea lanzar al espacio un cohete aeroespacial de prueba en 2027… el proyecto consta de 9 fases y las últimas contemplan enviar una cápsula como esta 👇🏽 con semillas y granos para intentar un proyecto de terraformación para sembrar algunos cultivos experimentales en Marte y ver cuáles germinan y cuáles no. Entre estos cultivos estarían cafe, amaranto, entre otros… ♬ The Epic – SILVANA INSPIRA

Plan Ares presenta propuesta para llevar café de Veracruz a Marte

Uno de los planteamientos centrales del Plan Ares es enviar granos de café veracruzano al planeta rojo como parte de una propuesta de exploración espacial.

De acuerdo con declaraciones previas de Victoria Gutiérrez, el proyecto contempla un plan de terraformación de Marte, concepto que se refiere a modificar las condiciones de un planeta para hacerlo más parecido a la Tierra y permitir actividades como la agricultura. La legisladora ha señalado que una primera expedición podría realizarse en 2027.

Victoria Gutiérrez respalda la presentación del proyecto

Durante la conferencia, la diputada explicó que decidió acompañar a los integrantes del Plan Ares para que fueran ellos quienes expusieran los alcances de su trabajo. Gutiérrez también se refirió a las críticas y burlas que ha recibido por apoyar la iniciativa, aunque sostuvo busca abrir espacios para que los investigadores presenten sus propuestas y sean cuestionados sobre sus resultados.

La legisladora afirmó que continuará respaldando iniciativas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la innovación, especialmente aquellas que involucren talento veracruzano.

¿Qué se sabe sobre los avances del Plan Ares?

El proyecto ha generado atención pública desde septiembre de 2025, cuando Gutiérrez aseguró que científicos veracruzanos habían desarrollado una nave espacial para llevar café a Marte. También afirmó que la iniciativa era conocida por la presidenta Claudia Sheinbaum y por gobiernos de otros países.

Al momento, el proyecto contaría con:

Hoja de ruta enfocada en pruebas estratosféricas, así como vuelos suborbitales y nanosatélites

Prototipo a escala

Misión tripulada con aspiración a largo plazo

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