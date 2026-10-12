Sheinbaum inaugura Universidad Rosario Castellanos en Nicolás Romero; atenderá a 800 estudiantes

Foto: Gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este domingo la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), Unidad Académica Nicolás Romero, en el Estado de México, que ofrecerá educación superior a 800 estudiantes en siete licenciaturas.

Durante el acto, la mandataria anunció que los universitarios podrán acceder a la beca Gertrudis Bocanegra, destinada a apoyar los gastos de transporte, y pidió a los estudiantes que ingresan a la institución concluir sus estudios. “Solo quiero pedirles algo: que los mismos que están entrando a la universidad, sean los mismos que salgan”, expresó.

La nueva unidad académica impartirá siete carreras:

Inteligencia Artificial

Ciencias de Datos

Ciencias de la Comunicación

Contaduría y Finanzas

Derecho y Seguridad Ciudadana

Filosofía e Historia

Psicología

Sheinbaum señaló que la educación es uno de los ejes centrales de su gobierno, al considerar que contribuye a generar igualdad de oportunidades y a prevenir la violencia, la delincuencia y la corrupción.

Ampliarán la capacidad educativa en el municipio

De igual forma, la presidenta informó que las 400 personas que no consiguieron lugar en la modalidad presencial del plantel podrán iniciar sus estudios universitarios a distancia, anunciando la ampliación de las instalaciones y la construcción de un nuevo Bachillerato Nacional “Margarita Maza” en Nicolás Romero.

La rectora de la UNRC, Alma Herrera Márquez, destacó que las siete licenciaturas registraron una alta demanda, pues los aspirantes saturaron los espacios disponibles en apenas cuatro días. Ante esta respuesta, adelantó que próximamente se ampliará la oferta académica para recibir a más estudiantes.

Además, Sheinbaum recordó que la meta de su administración es crear 400 mil nuevos espacios en Educación Media Superior y más de 350 mil en Educación Superior, mediante la construcción de preparatorias y universidades en el país.

Durante la inauguración, Jessica Olmos Ruiz, estudiante de Psicología de la nueva unidad, agradeció la apertura del plantel al señalar que permitirá a las y los jóvenes acceder a educación gratuita sin tener que elegir entre trabajar y estudiar.

Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, reconoció el impulso del Gobierno federal a la educación pública y destacó la importancia de contar con más espacios universitarios gratuitos y de calidad para la población de Nicolás Romero.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.