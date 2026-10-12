Huracán Simon podría tocar tierra en Sinaloa el miércoles y en categoría 1, alerta PC estatal

Foto: X: @conagua_clima

El huracán Simon podría tocar tierra este miércoles en Sinaloa, entre Mazatlán y San Ignacio, aunque ya con categoría 1, según el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A través de un video, el meteorólogo del Instituto Estatal de Protección Civil, Juan Pablo Cerón, informó que el ciclón se degradó este domingo a categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 195 km/h y rachas de hasta 240 km/h, mientras sigue desplazándose por el Pacífico mexicano con posible dirección hacia Sinaloa.

Agregó que el último reporte del SMN ubicó el centro del sistema a 75 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, a la vez que avanza hacia el noroeste a una velocidad de 7 km/h y se prevé que mantenga un desplazamiento lento durante los próximos dos días.

Posteriormente, podría cambiar de dirección hacia el centro o sur de Sinaloa y tocar tierra alrededor del mediodía del miércoles, entre los municipios de Mazatlán y San Ignacio, ya como huracán categoría 1, aunque las autoridades advirtieron que todavía pueden presentarse modificaciones tanto en su intensidad como en su recorrido.

Pronostican lluvias intensas en el sur de Sinaloa

De igual forma, el director del Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa, Aurelio Navarrete, refirió en el videomensaje que las lluvias más importantes podrían concentrarse en los municipios del sur del estado, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros y lluvias puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros.

Además de que se prevé oleaje de entre tres y cinco metros de altura en las zonas costeras, condiciones que estarán sujetas a la evolución del ciclón y a su trayectoria final.

De igual forma, acotó que el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales ubica en alerta amarilla a Concordia, Escuinapa, Mazatlán y Rosario, mientras que Cosalá, Elota y San Ignacio permanecen en color verde, por peligro bajo.

Ante la posible aproximación del huracán, Protección Civil llamó a la población a ubicar los refugios temporales, mantenerse atenta a los pronósticos meteorológicos y seguir las indicaciones de las autoridades.

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