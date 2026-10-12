Metro CDMX: servicio sin cierres previstos para este lunes 12 de octubre

Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro.

Inicia una nueva semana y con ello, el Servicio de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) se prepara para trasladar a los miles de usuarios diarios que utilizan las 12 líneas de la red.

A diferencia de las semanas pasadas, para este lunes 12 de octubre, el Metro CDMX no tiene cierres previstos de estaciones, por lo que los usuarios pueden ascender y descender sin contratiempos en las 195 estaciones.

Estación Zócalo-Tenochtitlán ya da servicio

Tras varias semanas en las que permaneció cerrada, la estación Zócalo-Tenochtitlán, correspondiente a la Línea 2, ya brinda servicio. De este modo, los usuarios que planean llegar al centro de la CDMX ya pueden ascender y descender en dicha parada.

#AvisoMetro: Se abre la estación Zócalo-Tenochtitlan, todas las estaciones de Línea 2 se encuentran ofreciendo servicio. La circulación de los trenes es continua. — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 5, 2026

Con la reanudación del servicio en la estación Zócalo-Tenochtitlán, todas las estaciones de la red ofrecen servicio con normalidad para este lunes 12 de octubre, ya que no hay cierres previstos al momento.

Lluvias y anomalías podrían provocar retrasos

Sin embargo, como ha sucedido a lo largo de los últimos días, las lluvias registradas en la CDMX podrían provocar retrasos en el servicio del Metro ante la activación de la marcha de seguridad.

#MetroAlMomento: Continúa lloviendo en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 4, 5 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. pic.twitter.com/lf60UaNztz — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 12, 2026

Del mismo modo, en caso de cualquier anomalía, el servicio podría retrasarse o, incluso, suspenderse de forma parcial. Por ello, te recomendamos estar al pendiente de las actualizaciones del Metro CDMX, así como de Uno TV.

Por último, te recordamos que el horario de servicio del Metro CDMX es el siguiente:

Lunes a viernes: 5:00 a 00:00 horas

5:00 a 00:00 horas Sábado: 6:00 a 00:00 horas

6:00 a 00:00 horas Domingo y días festivos: 7:00 a 00:00 horas

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