Los hermanos Khn y Klek de Poitrine, forman el dueto. Foto: Constantin Monfilliette

Angine de Poitrine, el dúo canadiense de Math y Experimental Rock con influencias de música microtonal que se viralizó a principios de este año, es uno de los actos más llamativos del Corona Capital 2026.

Además de su presentación en el festival de la Ciudad de México, Khn y Klek de Poitrine, los dos hermanos alienígenas de 333 años, cuya verdadera identidad es un misterio, también anunciaron nuevas fechas en Sudamérica, Australia, Norteamérica, Europa y Reino Unido.

Unotv.com tuvo la oportunidad de charlar con Seb Collin, mánager del grupo quien, en nombre de sus integrantes, ya que ellos no hablan nuestro idioma, nos reveló algunos detalles previos a la primera presentación de Angine de Poitrine en México, que, dicho sea de paso, fue nominado a cuatro Premios Grammy este lunes.

¿Qué espera Angine de Poitrine del público mexicano en el Corona Capital?

Con el respaldo de los festivales más importantes de Canadá, como el Festival Internacional de Jazz de Montreal, donde reunieron a más de 80 mil personas, el dueto originario de Saguenay, Quebec, se presentará el domingo 22 de noviembre a las 17:20 horas en el escenario Corona Cero.

El público mexicano es reconocido por su pasión y entrega, por lo que, al preguntarle a Seb qué es lo que el grupo espera para el Corona Capital, señaló que no sabe mucho de la audiencia de nuestro país.

“Para ser honesto, no sé demasiado sobre el público mexicano. Estamos viviendo un año bastante loco, en el que conocemos de memoria la escena de Quebec y sabemos cómo reacciona la gente en Saguenay o Saint-Jean, en comparación con Montreal. Pero antes de este año no sabía cómo reaccionaría el público de Japón en comparación con el de México”, explicó.

Sin embargo, reconoció que tiene mucha curiosidad por ver qué sucederá cuando los dos “viajeros del tiempo” salten al escenario Corona Cero.

“Tengo mucha curiosidad por saber cuántos fans irán al Corona Capital para ver a Angine de Poitrine, porque sé que hay muchos seguidores. Podemos verlo en las estadísticas de nuestras plataformas digitales, hay mucha gente en México que escucha a Angine de Poitrine”, resaltó el mánager de la banda.

Para él, una verdadera muestra del éxito de la agrupación, y que quizá no se vea en otros eventos, será ver a parte de esas personas frente al escenario haciendo la señal del triángulo, un ademán que los fans suelen hacer junto con la banda durante los shows.

“Creo que será una prueba de que estamos en el lugar correcto y en el momento indicado”, resaltó.

¿Cómo es que protegen el anonimato de los integrantes de Angine de Poitrine?

En cuanto al dúo, uno de los elementos que rodea su popularidad es que, públicamente, no se conoce la verdadera identidad de los músicos que suelen presentarse con unas grandes máscaras de papel maché cuyas enormes narices simulan a las de los monos narigudos y que complementan su outfit con trajes de lunares blancos y negros.

Esto, debido a que, “en su planeta”, todos los seres, superficies y objetos, están adornados de esa forma. También, en dicho lugar es muy común la fama, por lo que “todos son muy conocidos y adorados, por lo que los individuos carecen de privacidad y son tratados como productos de consumo”, señala la historia de origen de los hermanos Poitrine.

Esta imagen nació a raíz de una especie de “broma”. Cabe mencionar que el dúo toca junto desde su adolescencia y aunque el proyecto Angine de Poitrine fue creado en 2019, fue hasta 2023 cuando comenzaron a tocar regularmente.

Sin embargo, luego de que les informaron que no podrían presentarse en el mismo venue por semanas consecutivas, fue cuando decidieron dar sus shows disfrazados y así, responder a esta restricción.

A la fecha, y por voluntad propia, ambos músicos han decidido mantener el anonimato de sus identidades.

Mientras la popularidad de los “Angina de Pecho” continúa creciendo, una pregunta es ¿cómo han logrado mantener ese secreto? Seb Collin reconoció que no pueden controlar todo en ese aspecto, ya que ambos deben continuar con sus vidas.

“En algún momento tienen que estar en el aeropuerto, desenmascarados, y tienen que hacer su vida. Pero, con anticipación, cuando hablamos con los recintos, acordamos la manera en que deben entrar. También los protegemos cuando salen del autobús de la gira o de la camioneta. Cuando hay gente esperando en la fila, nos encargamos de que entren por otro acceso”, mencionó como parte de esas medidas.

Aunque, también agregó que, si en algún momento alguien los reconoce, tampoco sería algo grave, ya que comparó esta situación a la del concepto de Santa Claus. “No quieres decirles a tus hijos si existe o no”.

“Hay cierta magia alrededor de Angine de Poitrine y creo que debemos conservarla. Mantener esa diversión que existe alrededor del proyecto. Es mucho más divertido que permanezcan en el anonimato y no saber quiénes son, en lugar de mostrarlos y descubrir que, simplemente, son dos personas” Seb Collin, manager de Angine de Poitrine

Foto: Constantin Monfilliette

Angine de Poitrine y la importancia de mantenerse independientes

Fue en febrero de este año cuando KEXP transmitió la presentación de la banda grabada en la ESMA de Rennes, Francia, durante el festival Les Trans Musicales 2025, video que, al momento, registra poco más de 21 millones de vistas en YouTube y que, desde esa fecha, nada fue igual para el dueto alienígena.

“Un día después de la sesión de KEXP comenzamos a recibir cientos de correos electrónicos de personas de todo el mundo y por todo tipo de motivos. Desde fans hasta coreógrafos, gente que hace patinaje, representantes de disqueras, publicistas y promotores que ofrecían conciertos y festivales”, explicó Seb.

Con esta nueva atención que recibió el grupo y, mientras se agendaban más shows, tuvieron que tomar una decisión importante.

“Esto ocurrió en febrero, pero el álbum (‘Vol. II’) iba a salir en abril. Durante esos dos meses, todas las disqueras del mundo comenzaron a contactarnos, incluidas las grandes compañías. Entonces nos preguntamos: ‘¿queremos trabajar con una disquera grande?, ¿queremos un contrato discográfico?’ Y, si es así, ‘¿qué tipo de acuerdo queremos?, ¿qué deberíamos aceptar y qué no?’”, recordó.

Tras varias reuniones con diversos sellos discográficos, la banda decidió no trabajar con ninguno de ellos. En lugar de eso, expandieron su equipo en Quebec, para seguir como un proyecto independiente, “esa fue la decisión más importante”.

“Tal vez con una disquera grande venderíamos más álbumes, pero, para ser honestos, estamos muy satisfechos con lo que estamos vendiendo ahora. No necesitamos más de lo que podemos conseguir siendo independientes. Y tenemos libertad, algo que vale muchísimo para la banda y para nosotros”. Seb Collin, manager de Angine de Poitrine

El mensaje de los hermanos Poitrine para el público del Corona Capital

A unos días del festival, estos dos alienígenas, que según su mitología llegaron a nuestro planeta tras un viaje en el espacio-tiempo y que quedaron fascinados con las pirámides, las sardinas y los hot dogs, así como la música rock, prevé dar lo mejor para su primer show en México.

Con este contexto, y tras una de las primeras entrevistas a medios en México, a través de su mánager, mandaron un mensaje a sus fans que acudirán a verlos el próximo domingo 22 de noviembre en el Corona Capital.

“Lo que quiere la banda es que la gente se divierta. Así que supongo que simplemente disfruten el concierto, pasen un buen día y vengan a comer hot dogs con nosotros. A ellos realmente les gusta el rock and roll y divertirse”, resaltó.

7 datos que debes conocer sobre Angine de Poitrine

1. Tienen dos álbumes de estudio: Angine de Poitrine cuenta con dos producciones discográficas: “Vol. 1”, lanzado en junio de 2024, y “Vol. II”, publicado en abril de 2026.

2. Recibieron cuatro nominaciones: el crecimiento de Angine de Poitrine también llegó a los Premios Grammy 2027, donde obtuvo cuatro nominaciones:

Mejor Artista Nuevo

Mejor Álbum de Rock por “Vol. II”

Mejor Interpretación de Rock por “Sarniezz”

Mejor Interpretación de Música Alternativa por “Fabienk”

3. Sus influencias musicales incluyen a cuatro monos narigudos: en una entrevista, cuando les preguntaron por sus influencias musicales, los integrantes mencionaron a TNQ, siglas de The Nasal Quartet.

Según la historia que ellos mismos cuentan, se trata de un conjunto vocal ficticio formado en la isla de Borneo por un primatólogo apasionado del jazz fusión. Después de años de entrenamiento, sus integrantes, cuatro monos narigudos, interpretaron la canción “1-4-U”, del músico Alain Caron.

4. Se comunican con sonidos extraterrestres: Khn y Klek suelen comunicarse mediante gruñidos, sonidos guturales y vocalizaciones que simulan un lenguaje alienígena. Durante sus entrevistas, su mánager suele funcionar como intérprete y responder las preguntas en nombre de los músicos.

5. Preparan una extensa gira mundial para 2027: Angine de Poitrine comenzará su gira internacional el 4 de marzo de 2027 en Melbourne, Australia, donde debutará ante el público de ese país. El recorrido contempla presentaciones en festivales como WOMADelaide, Lollapalooza Argentina, Chile y Brasil, Estéreo Picnic, en Colombia, y Primavera Sound, en España.

También ofrecerá conciertos en importantes recintos como O2 Academy Brixton, en Londres, y RBC Amphitheatre, en Toronto. La gira contempla fechas en Australia, Sudamérica, Norteamérica, Europa y Reino Unido.

6. Un tercer alienígena apareció en uno de sus conciertos: el 5 de noviembre de 2026, Angine de Poitrine sorprendió al público cuando una tercera figura, vestida con el característico traje de lunares del grupo, apareció en el escenario para acompañar a Khn y Klek tocando un triángulo. Hasta ahora no se ha confirmado si este personaje se convertirá en un integrante permanente del proyecto.

7. Los instrumentos de Angine de Poitrine: uno de los elementos más llamativos es el instrumento que utiliza Khn de Poitrine, una guitarra eléctrica de doble mástil que combina guitarra y bajo, con trastes adicionales para producir sonidos microtonales, es decir, notas que se encuentran entre los tonos habituales. Por su parte, Klek de Poitrine toca la batería, mientras que Khn también utiliza pedales de loops para superponer sonidos y construir las composiciones del dúo.

Foto: Dustin Rabin

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