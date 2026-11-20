Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro

Este jueves, a través de sus redes sociales el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) anunció la ampliación en el horario de servicio para los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre. La modificación será exclusiva para las siguientes líneas:

Línea 1: Pantitlán a Observatorio

Pantitlán a Observatorio Línea 2: Cuatro Caminos a Tasqueña

Cuatro Caminos a Tasqueña Línea 3: Indios Verdes a Universidad

Indios Verdes a Universidad Línea 9: Pantitlán a Tacubaya

#AvisoMetro: Los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, las Líneas 1, 2, 3 y 9 ampliarán su horario hasta la 1:30 horas, en apoyo a la movilidad de quienes asistirán al festival musical y al partido de fútbol americano en la Ciudad de México. Las últimas corridas… pic.twitter.com/jwCAJXW22X — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 20, 2026

De este modo, en las cuatro líneas, el último tren saldrá de las terminales a la 01:30 durante los próximos tres días.

NFL y Corona Capital, el motivo de la ampliación

Este viernes, sábado y domingo, en el Autódromo Hermanos Rodríguez se llevará a cabo una edición más del Corona Capital, el festival de música que reúne a miles de asistentes cada año.

A su vez, el domingo, el Estadio Banorte será el escenario del partido entre San Francisco y Minnesota, correspondiente a la semana 11 de la actual campaña en la NFL.

Debido a ambos eventos, las autoridades capitalinas anunciaron la ampliación en el horario de servicio en las líneas 1, 2, 3 y 9.

#TarjetaInformativa: El Metro informa sobre la extensión del horario de servicio los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre. pic.twitter.com/2CMCXso1qn — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 20, 2026

Resto de las líneas operarán con normalidad

En contraparte, las siguientes líneas operarán con el horario habitual del Metro CDMX a lo largo de este fin de semana:

Línea 4: Santa Anita a Martín Carrera

Santa Anita a Martín Carrera Línea 5 : Politécnico a Pantitlán

: Politécnico a Pantitlán Línea 6: El Rosario a Martín Carrera

El Rosario a Martín Carrera Línea 7: El Rosario a Barranca del Muerto

El Rosario a Barranca del Muerto Línea 8: Garibaldi a Constitución de 1917

Garibaldi a Constitución de 1917 Línea A: La Paz a Pantitlán

La Paz a Pantitlán Línea B: Buenavista a Ciudad Azteca

Así, dichas líneas operarán bajo el horario habitual, el cual es:

Lunes a viernes: 5:00 a 00:00 horas

5:00 a 00:00 horas Sábado: 6:00 a 00:00 horas

6:00 a 00:00 horas Domingo y días festivos: 7:00 a 00:00 horas

Estación Zócalo/Tenochtitlan no brindará servicio hasta nuevo aviso

Por otra parte, desde las 5:00 horas de este viernes 20 de noviembre y hasta nuevo aviso, la estación Zócalo/Tenochtitlan no brindará servicio debido al desfile conmemorativo por los 116 años de la Revolución Mexicana. En consecuencia, los usuarios no podrán descender, ni ascender.

#AvisoMetro: Mañana, viernes 20 de noviembre, la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 permanecerá cerrada desde el inicio del servicio y hasta nuevo aviso, debido a un evento al exterior de las instalaciones.



Para llegar a la zona centro, puedes utilizar como alternativas… — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 20, 2026

Por ello, las autoridades recomendaron buscar rutas alternas para llegar al centro capitalino.

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