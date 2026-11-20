Metro CDMX: líneas 1, 2, 3 y 9 amplían horario para este viernes, sábado y domingo por Corona Capital y NFL
Mientras tanto, la estación Zócalo se mantendrá cerrada hasta nuevo aviso, a partir de este viernes.
Este jueves, a través de sus redes sociales el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) anunció la ampliación en el horario de servicio para los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre. La modificación será exclusiva para las siguientes líneas:
- Línea 1: Pantitlán a Observatorio
- Línea 2: Cuatro Caminos a Tasqueña
- Línea 3: Indios Verdes a Universidad
- Línea 9: Pantitlán a Tacubaya
De este modo, en las cuatro líneas, el último tren saldrá de las terminales a la 01:30 durante los próximos tres días.
NFL y Corona Capital, el motivo de la ampliación
Este viernes, sábado y domingo, en el Autódromo Hermanos Rodríguez se llevará a cabo una edición más del Corona Capital, el festival de música que reúne a miles de asistentes cada año.
A su vez, el domingo, el Estadio Banorte será el escenario del partido entre San Francisco y Minnesota, correspondiente a la semana 11 de la actual campaña en la NFL.
Debido a ambos eventos, las autoridades capitalinas anunciaron la ampliación en el horario de servicio en las líneas 1, 2, 3 y 9.
Resto de las líneas operarán con normalidad
En contraparte, las siguientes líneas operarán con el horario habitual del Metro CDMX a lo largo de este fin de semana:
- Línea 4: Santa Anita a Martín Carrera
- Línea 5: Politécnico a Pantitlán
- Línea 6: El Rosario a Martín Carrera
- Línea 7: El Rosario a Barranca del Muerto
- Línea 8: Garibaldi a Constitución de 1917
- Línea A: La Paz a Pantitlán
- Línea B: Buenavista a Ciudad Azteca
Así, dichas líneas operarán bajo el horario habitual, el cual es:
- Lunes a viernes: 5:00 a 00:00 horas
- Sábado: 6:00 a 00:00 horas
- Domingo y días festivos: 7:00 a 00:00 horas
Estación Zócalo/Tenochtitlan no brindará servicio hasta nuevo aviso
Por otra parte, desde las 5:00 horas de este viernes 20 de noviembre y hasta nuevo aviso, la estación Zócalo/Tenochtitlan no brindará servicio debido al desfile conmemorativo por los 116 años de la Revolución Mexicana. En consecuencia, los usuarios no podrán descender, ni ascender.
Por ello, las autoridades recomendaron buscar rutas alternas para llegar al centro capitalino.
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