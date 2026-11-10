Alerta en el ITAM: incidente de ciberseguridad afecta servicios

El ITAM tiene suspensión temporal de Internet. Foto: Google Maps

El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) informó que sufrió un “incidente” de ciberseguridad, por lo que decidió suspender temporalmente la conexión a Internet en sus campus, así como algunos servicios institucionales.

A través de un comunicado dirigido a su comunidad, el Instituto explicó que la suspensión forma parte de las medidas de atención implementadas tras detectar el incidente, el cual no especificó. Hasta el momento, la institución no ha detallado qué ocurrió ni cuándo podrían restablecerse los servicios afectados.

📢 Aviso importante a nuestra comunidad ITAM:

Ante un incidente de ciberseguridad, algunos servicios institucionales permanecen temporalmente suspendidos.

Trabajamos para restablecerlos de forma segura. Compartiremos nuevas actualizaciones por este medio. pic.twitter.com/7U0cTkkkAq — ITAM (@ITAM_mx) November 10, 2026

ITAM suspende Internet en sus campus por incidente de ciberseguridad

La Institución señaló que la Dirección de Servicios Tecnológicos e Informáticos trabaja con especialistas para realizar un diagnóstico de la situación.

El objetivo es determinar las condiciones necesarias para restablecer la conexión a Internet y los servicios institucionales de manera segura, sin precisar una fecha u horario para su recuperación.

Entre las afectaciones confirmadas por el ITAM se encuentran:

Suspensión temporal de Internet en los campus.

en los campus. Interrupción de algunos servicios institucionales .

de algunos . Afectaciones a las actividades académicas y administrativas.

La institución no especificó cuáles son los servicios institucionales que permanecen suspendidos.

¿Qué dijo el ITAM sobre las afectaciones a estudiantes y personal?

En su mensaje, el ITAM reconoció que la interrupción de los servicios afecta las actividades de su comunidad académica y administrativa.

“Sabemos que esta interrupción afecta sus actividades académicas y administrativas”, señaló la institución.

También agradeció la comprensión de su comunidad mientras continúan los trabajos para atender el incidente.

¿Cuál fue el incidente de ciberseguridad del ITAM?

Aunque el ITAM no especificó el incidente de ciberseguridad que afectó sus servicios, podría tratarse de un caso de ransomware, un programa que “secuestra” virtualmente la información de las víctimas, de acuerdo con el periodista Ignacio Gómez.

También conocido como “secuestro de datos”, es un tipo de software malicioso (malware) diseñado para impedir que las personas accedan a sus archivos, dispositivos o sistemas informáticos.

Según el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos de la Guardia Nacional (CERT-MX), este programa cifra la información mediante un código que controla el delincuente, quien posteriormente exige un pago para proporcionar la clave que permitiría recuperarla.

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