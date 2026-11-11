Una de cada 4 empresas fue víctima de la delincuencia en 2025: Inegi

Durante 2025, las empresas mexicanas siguieron en la mira de la delincuencia, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Se reportó una cantidad de tres millones de delitos vinculados a esas unidades económicas… se estimó 1.4 millones de establecimientos, uno de cada cuatro en el país, que fueron víctimas… desde 2017 las unidades económicas medianas sufren más delitos que las unidades grandes o las pequeñas” Graciela Márquez / presidenta Junta de Gobierno, Inegi

La extorsión, el robo hormiga y el asalto representaron seis de cada 10 delitos cometidos contra las empresas. La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 detectó otros ilícitos que van en aumento.

“Los dos delitos que subieron, de toda la lista que ustedes han visto, fueron el fraude y el delito informático” Adrián Franco / vicepresidente del Inegi

La mayoría también percibe inseguridad.

“El 54.8 % de las unidades económicas declara que perciben inseguridad cuando transportan productos por carretera” Adrián Franco / vicepresidente del Inegi

El impacto económico superó los 115 mil millones de pesos.

“La estimación del gasto de las unidades económicas en medidas preventivas en 2025, esa se estimó en 58.9 mil millones de pesos” Dwight Daniel Dyer Leal / titular Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, Inegi

Y la impunidad fue la cereza en el pastel.

“La cifra oscura, el porcentaje de delitos no denunciados o sin carpeta de investigación, alcanzó 91.8 %” Graciela Márquez / presidenta Junta de Gobierno, Inegi

Y de los que sí se denunciaron, en muy pocos casos se garantizó la reparación del daño para las empresas.

“Solo el uno por ciento se tuvo una resolución favorable en la fiscalía estatal” Dwight Daniel Dyer Leal / titular Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, Inegi

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