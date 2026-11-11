Hombre amenaza con arma a repartidor en CDMX; compañeros acuden al lugar y causan destrozos

Amenazan a repartidor en CDMX. Foto: Uno TV

Un repartidor de aplicación fue amenazado con un arma de fuego por un cliente en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. El incidente ocurrió luego de que el trabajador cancelara un pedido porque se había excedido el tiempo de espera.

”¡Lárgate y donde te vuelva a ver te mato hijo de la chingada!”, dice el hombre armado al repartidor, quien intenta salir de la unidad habitacional en la que se realizó la entrega.

De acuerdo con los primeros reportes, el cliente se molestó por la cancelación del pedido que había realizado su pareja. La situación escaló cuando el hombre salió con un arma de fuego y amenazó al repartidor, en un hecho que quedó registrado en video.

Otro hombre, presuntamente el vigilante del condominio, mantiene cerrada la puerta para impedir que el repartidor salga del inmueble.

Mientras le grita insistentemente “¡Lárgate!”, el sujeto armado le exige que se disculpe con la mujer que le realizó el pedido. El trabajador accede, pero la puerta permanece cerrada.

Finalmente, el repartidor logra salir del inmueble, luego de que el agresor, quien lo mantiene amenazado con el arma, autoriza al presunto vigilante abrir la puerta.

¿Cómo ocurrió la amenaza contra el repartidor en Benito Juárez?

El incidente se registró en un inmueble ubicado sobre Eje 8 Sur, en la colonia Santa Cruz Atoyac, cuando el repartidor decidió cancelar una entrega debido a que había transcurrido el tiempo de espera permitido.

Tras la cancelación, la mujer que había solicitado el servicio comenzó a insultar al trabajador por teléfono.

Momentos después, un hombre salió del inmueble con un arma de fuego y, según los reportes, cortó cartucho mientras amenazaba al repartidor.

La agresión fue captada en video, de acuerdo con la información difundida sobre el incidente.

Repartidores llegan al lugar y causan destrozos en edificio

Después de que se difundiera el video, varios repartidores de aplicación llegaron al inmueble donde ocurrió la amenaza y causaron destrozos en el edificio del hombre que había amenazado al trabajador.

🚨 Agresión armada: Sujeto amenaza con pistola a repartidor de aplicación tras cancelación de pedido.



La situación escaló rápidamente tras una llamada telefónica llena de insultos por parte de la mujer. Momentos después, su pareja se presentó en el lugar portando un arma de… pic.twitter.com/7WPIPc5pN3 — Uno TV (@UnoNoticias) November 11, 2026

Policía llega tras amenaza con arma de fuego a repartidor

Tras los hechos y la llegada de otros repartidores, elementos de la policía acudieron al lugar.

La presencia policial se registró después de los reportes de daños en el inmueble.

Por ahora, no se ha informado sobre la situación del hombre que amenazó al repartidor. Tampoco se ha confirmado si hubo personas lesionadas durante el incidente.

Investigan a hombre que amenazó con arma a repartidor en Benito Juárez

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que investiga las amenazas en contra del repartidor de aplicación.

La dependencia señaló que, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se iniciarán las diligencias correspondientes contra el hombre señalado por amenazar al trabajador con un arma de fuego.

Además, elementos de la SSC mantienen diálogo con los repartidores que bloquearon Eje 8 Sur para exigir una disculpa por las amenazas. Durante la protesta se reportaron daños en la puerta de una unidad habitacional y en una caseta de vigilancia.