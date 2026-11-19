Movilizaciones en CDMX este 19 de noviembre de 2026. Foto: Cuartoscuro.

La Ciudad de México tendrá este jueves 19 de noviembre una jornada de movilizaciones sociales, concentraciones, reuniones vecinales y rodadas ciclistas y motociclistas en distintas alcaldías. Las actividades se concentrarán principalmente en Cuauhtémoc, aunque también habrá desplazamientos hacia Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Magdalena Contreras.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SS-CDMX), las actividades comenzarán desde las 06:30 horas y se extenderán hasta la noche, por lo que se recomienda a automovilistas, usuarios del transporte público y peatones anticipar sus traslados, especialmente en el Centro Histórico, las colonias Obrera y Doctores, Paseo de la Reforma y las vialidades cercanas a los puntos de salida de las rodadas.

Concentraciones y manifestaciones

Estas son las principales actividades programadas para este jueves:

06:30 horas | Colectivo “Hasta Encontrarles”, Ciudad de México. Lugar: estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Metro Ubicación: avenida San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc Motivo: jornada de búsqueda por patrones de desaparición denominada “Triple Frontera”, enfocada en la localización de personas desaparecidas en las lagunas de Zempoala y Huixquilac, en la zona limítrofe entre Ciudad de México, Estado de México y Morelos Aforo estimado: 40 personas

09:00 horas | Comité de Lucha contra el Plan General de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Lugar: avenida Insurgentes Sur y Paseo de la Reforma, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc Motivo: exigir la reposición del proceso de elaboración y consulta del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. Los inconformes señalan falta de difusión, escasa incidencia ciudadana y ausencia de deliberación auténtica Se prevé el bloqueo de vialidades durante la protesta Aforo estimado: 150 personas

10:00 horas | Colectiva Feminista Interseccional “Somos Ellas”. Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, calle Digna Ochoa y Plácido número 56, colonia Doctores Motivo: realizar un mural para visibilizar la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, en el marco del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. También exigirán garantías de protección, atención integral y acceso a la justicia Aforo estimado: 60 personas

12:00 horas | Mazahuas Indígenas de la Alameda Central, A.C. Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre número 294, colonia Obrera Motivo: solicitar espacios en la vía pública para la venta de sus artesanías Aforo estimado: 25 personas

12:00 horas | Familiares y Amigos de Menor Desaparecida. Lugar: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, avenida Niños Héroes número 102, colonia Doctores Motivo: solicitar la localización de una menor desaparecida en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Diurna número 198 “Luis Pasteur”, en la alcaldía Iztapalapa Aforo estimado: 30 personas

12:00 horas | Vecinos del predio Isabel la Católica número 381. Lugar: Subsecretaría de Concertación Política de la Ciudad de México, Diagonal 20 de Noviembre número 294, colonia Obrera Motivo: negociar una deuda con la Comisión Federal de Electricidad para regularizar su situación y evitar cortes en el suministro eléctrico Aforo estimado: 20 personas

12:00 horas | SORECE, A.C. Lugar: estación Pino Suárez, líneas 1 y 2 del Metro, en el cruce de José María Pino Suárez y José María Izazaga, colonia Centro Motivo: la agenda registra una primera actividad en este punto, sin especificar una demanda particular

13:00 horas | Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales. Lugar: Monumento a la Mexicanidad, avenida José María Pino Suárez y Venustiano Carranza, colonia Centro Histórico Motivo: sostener una reunión para compartir experiencias y organizar acciones contra la violencia feminicida, así como impulsar el reconocimiento de sus derechos sin discriminación Aforo estimado: 50 personas

14:00 horas | SORECE, A.C. Lugar: Kiosco Morisco, calles Dr. Atl y Salvador Díaz Mirón, colonia Santa María la Ribera Motivo: visibilizar el carácter sistémico de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes Organizaciones participantes: Proyecto Cerrucha y Colectiva “Son Jarocho Feminista” Aforo estimado: 50 personas

Durante el día | Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Lugar: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), avenida Nuevo León número 210, colonia Hipódromo Condesa Motivo: solicitar apoyos y recursos para fortalecer las actividades productivas del campo y atender las necesidades de productores del estado de Guerrero Aforo estimado: 35 personas



Rodada motociclista

La agenda también contempla una movilización de motociclistas durante la noche:

19:30 horas | Eagle Fly Free Riders. Punto de reunión: Arena Coliseo, alcaldía Cuauhtémoc Destino: colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo Aforo estimado: 25 participantes



Se recomienda precaución en las vialidades del entorno de la Arena Coliseo y durante el desplazamiento hacia Tacubaya.

Rodadas ciclistas

Los recorridos en bicicleta previstos para esta jornada incluyen tres actividades:

18:00 horas | La Rueda Comunitaria. Salida: Parque de la Bombilla, avenida de la Paz A, colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón Destino: Pulques “El Boni”, en Ferrocarril de Cuernavaca y Callejón de Ladrilleras, colonia San Nicolás Totolapan, alcaldía Magdalena Contreras Aforo estimado: 25 ciclistas

19:45 horas | Rueda Libre. Salida: calzada Ermita Iztapalapa y calle Cuauhtémoc, barrio San Lucas, alcaldía Iztapalapa Destino: Monumento a la Revolución, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc Aforo estimado: 25 ciclistas

20:15 horas | Demorad@s. Salida: avenida Javier Rojo Gómez y Eje 5 Sur, colonia Leyes de Reforma Tercera Sección, alcaldía Iztapalapa Destino: Árbol Swarovski, Palacio de Hierro Polanco, avenida Moliere número 222, colonia Polanco II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo Aforo estimado: 25 ciclistas



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