La analista Alejandra Cullen destacó que la estrategia de Claudia Sheinbaum frente a Donald Trump ha permitido mantener una relación cordial entre México y Estados Unidos, pese a las presiones y diferencias entre ambos gobiernos.

Durante una conversación con José Cárdenas, Cullen señaló que la presidenta de México ha evitado confrontaciones directas con el mandatario estadounidense. Consideró que su serenidad ha contribuido a mantener abiertos los canales de diálogo en temas como comercio, seguridad y migración.

Sheinbaum y Trump: una reunión breve con señales para el T-MEC

La analista calificó el reciente encuentro entre Sheinbaum y Trump como una reunión principalmente de cortesía, pero con un mensaje importante para ambos países.

A su juicio, el acercamiento muestra que la relación bilateral sigue activa y que existen posibilidades de mantener el T-MEC, sin llegar a rupturas mayores.

Sin embargo, también habló del retraso de aproximadamente una hora y media que tuvo el encuentro, debido a la llegada tardía del avión de Trump.

Aunque reconoció que la situación no fue la más adecuada en términos de protocolo, consideró que no se trató de un desplante deliberado contra la presidenta.

Cuyen sostuvo que evitar una confrontación por ese incidente fue una decisión sensata, debido a la complejidad de la relación entre ambos países.

Alejandra Cullen destaca los viajes internacionales de Sheinbaum

Otro punto que resaltó la analista fue la decisión de Claudia Sheinbaum de realizar viajes internacionales y reunirse con otros jefes de Estado.

Consideró positivo que México fortalezca sus relaciones con otras naciones y que la presidenta conozca experiencias internacionales que puedan servir para impulsar proyectos en el país.

También señaló que estos encuentros permiten enviar un mensaje a Estados Unidos: México busca ampliar sus vínculos internacionales y no depender únicamente de su relación con Washington.

Cuyen mencionó que los viajes al extranjero también representan oportunidades para conocer avances tecnológicos, proyectos de energía limpia y otras políticas públicas.

¿Qué espera de la próxima reunión entre Sheinbaum y Trump?

Sobre un posible nuevo encuentro en Mar-a-Lago, la analista explicó que las reuniones presidenciales suelen contar con agendas previamente negociadas por los equipos de ambos gobiernos.

Señaló que los temas comerciales y migratorios podrían formar parte de las conversaciones, dependiendo de cómo evolucionen las condiciones entre México y Estados Unidos.

No obstante, aclaró que no espera una reunión demasiado extensa, pues considera que Sheinbaum prefiere encuentros breves y dejar las negociaciones técnicas en manos de sus colaboradores.

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