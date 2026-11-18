Metrobús redujo de 30 a 6 pesos tarifa entre terminales. Fotos: Cuartoscuro

Trasladarse entre las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) en Metrobús ahora cuesta 6 pesos, luego de que el servicio redujera su tarifa de 30 a 6 pesos por recorrido a partir del lunes 16 de noviembre de 2026. La medida busca ofrecer una alternativa de transporte más económica para pasajeros y usuarios del aeropuerto.

El ajuste fue anunciado por el Grupo Aeroportuario Marina y Metrobús, instituciones que coordinaron esta modificación con el propósito de mejorar la conectividad entre ambas terminales y facilitar los desplazamientos de quienes utilizan las instalaciones aeroportuarias.

De acuerdo con el boletín informativo difundido este miércoles 18 de noviembre, la nueva tarifa de 6 pesos representa el costo más bajo registrado para este servicio en al menos 15 años. Durante ese periodo, el precio del pasaje pasó de 10 a 30 pesos, hasta llegar a la reducción que entró en vigor esta semana.

La modificación representa una disminución de 24 pesos por trayecto, equivalente al 80% respecto al costo anterior, lo que permite reducir el gasto de quienes necesitan trasladarse de una terminal a otra del AICM mediante este medio de transporte.

¿Cuánto cuesta el Metrobús entre las terminales 1 y 2 del AICM?

Desde el 16 de noviembre, las personas que utilizan el servicio de Metrobús para trasladarse entre las dos terminales del aeropuerto capitalino deben pagar 6 pesos por recorrido, en lugar de los 30 pesos que costaba anteriormente.

El cambio aplica específicamente para el servicio que conecta la Terminal 1 con la Terminal 2 del AICM. Según el comunicado, la reducción se realizó mediante un trabajo coordinado entre Metrobús y Grupo Aeroportuario Marina.

La disminución de 24 pesos por viaje representa un ahorro para los pasajeros que necesitan cambiar de terminal durante sus actividades aeroportuarias, ya sea por conexiones, salidas o llegadas de vuelos.

Las autoridades señalaron que el nuevo precio busca ofrecer una opción de transporte accesible, segura y económica para las personas usuarias del aeropuerto.

Cabe precisar que la tarifa de 6 pesos corresponde únicamente al traslado entre las terminales aeroportuarias y no modifica el costo de otros servicios de Metrobús que conectan con distintos puntos de la CDMX.

¿Dónde abordar el Metrobús en las terminales 1 y 2 del AICM?

Los puntos de ascenso y descenso del servicio que conecta ambas terminales se mantienen sin modificaciones, por lo que los usuarios podrán abordar en las ubicaciones habituales.

De acuerdo con la información oficial, los sitios para utilizar el transporte son:

Terminal 1: al exterior de la puerta 7

al exterior de la puerta 7 Terminal 2: a la salida de la puerta 4, junto a la terminal de autobuses foráneos

Por lo tanto, quienes necesiten trasladarse entre ambos edificios aeroportuarios podrán acudir a estos puntos para abordar las unidades y pagar la nueva tarifa de 6 pesos.

La modificación del precio no implica cambios en los lugares donde los pasajeros pueden subir o bajar del transporte.

¿Cuál es el horario del Metrobús entre terminales del aeropuerto?

El servicio de transporte entre las terminales 1 y 2 del AICM opera todos los días de la semana, de lunes a domingo, en un horario de 04:30 a 00:00 horas.

Los usuarios pueden cubrir el costo del viaje mediante distintos métodos de pago que acepta Metrobús. Entre ellos se encuentran:

Tarjeta de Movilidad Integrada

Tarjetas bancarias de crédito y débito, nacionales e internacionales

Teléfonos inteligentes con tecnología NFC

Relojes inteligentes con tecnología NFC

Estas alternativas permiten realizar el pago sin necesidad de utilizar exclusivamente la tarjeta de transporte de la CDMX.

Metrobús mantiene en 30 pesos el servicio hacia Amajac

El comunicado también establece una distinción importante para quienes utilizan el transporte desde el aeropuerto hacia otros puntos de la capital.

La reducción a 6 pesos no aplica para el servicio de Metrobús desde y hacia la estación Amajac, que conservará su tarifa habitual de 30 pesos.

De esta manera, el ajuste anunciado beneficia exclusivamente a quienes utilizan el recorrido entre las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

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