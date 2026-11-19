Retiran bloqueo en Parador del Marqués. Foto: Uno TV

La circulación en los cuatro carriles de la Autopista del Sol, a la altura del Parador del Marqués, en Chilpancingo, Guerrero, quedó restablecida luego de que estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearan la vialidad durante aproximadamente una hora y media.

El cierre provocó afectaciones al tránsito vehicular en esta importante vía de comunicación. Los normalistas utilizaron el bloqueo como medida de presión mientras sostenían una mesa de negociación con autoridades educativas de Guerrero.

Normalistas de Ayotzinapa bloquean la Autopista del Sol

La protesta se realizó a la altura del Parador del Marqués, donde los estudiantes impidieron el paso de vehículos en los carriles de la autopista. La movilización ocurrió mientras representantes de los normalistas mantenían conversaciones con personal de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para atender sus solicitudes.

Hasta el momento, las demandas específicas de los estudiantes no fueron dadas a conocer por las autoridades.

Después del diálogo entre ambas partes, los estudiantes retiraron el bloqueo y permitieron nuevamente el tránsito vehicular en ambos sentidos de la Autopista del Sol. Con ello, quedaron liberados los cuatro carriles de circulación en el tramo del Parador del Marqués, luego de aproximadamente 90 minutos de afectaciones.

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