¡A cubrirse! Nuevo frente frío se suma al 6 y 7; provocará bajas temperaturas en varios estados este jueves
El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias en 19 estados de México y descensos de temperatura debido a la influencia de frentes fríos para este jueves 19 de noviembre.
Para este jueves 19 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias en 19 estados, las cuales alcanzarán puntuales fuertes propicias del frente frío 6, junto a una vaguada en altura,
A su vez, el frente frío 7 continuará afectando al país durante la mañana y tarde, pues por la noche se desplazará hacia los Estados Unidos. No obstante, provocará precipitaciones y descenso de temperatura.
Por otra parte, de acuerdo con el SMN, otro frente frío se acerca al país y entrará por el noroeste, provocando lluvias y frío en la región.
¿Dónde lloverá este jueves 19 de noviembre?
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Veracruz
- Oaxaca
- Chiapas
- Tabasco
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Tamaulipas
- Puebla
- Estado de México
- Guerrero
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Michoacán
- Morelos
- Tlaxcala
- Ciudad de México
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este jueves 19 de noviembre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- 30 a 35 °C: Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Vientos y oleaje:
- Viento de 60 a 80 km/h: Oaxaca y Chiapas
- Vientos de 40 a 60 km/h: Veracruz
- Vientos de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Puebla, Tamaulipas y Tabasco
- Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California y golfo de Tehuantepec
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y con lluvias aisladas. Temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.
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