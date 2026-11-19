Frío en México. Foto: Cuartoscuro

Para este jueves 19 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias en 19 estados, las cuales alcanzarán puntuales fuertes propicias del frente frío 6, junto a una vaguada en altura,

A su vez, el frente frío 7 continuará afectando al país durante la mañana y tarde, pues por la noche se desplazará hacia los Estados Unidos. No obstante, provocará precipitaciones y descenso de temperatura.

Por otra parte, de acuerdo con el SMN, otro frente frío se acerca al país y entrará por el noroeste, provocando lluvias y frío en la región.

¿Dónde lloverá este jueves 19 de noviembre?

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Tamaulipas

Puebla

Estado de México

Guerrero

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Michoacán

Morelos

Tlaxcala

Ciudad de México

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este jueves 19 de noviembre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 30 a 35 °C: Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango

zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Vientos y oleaje:

Viento de 60 a 80 km/h: Oaxaca y Chiapas

Oaxaca y Chiapas Vientos de 40 a 60 km/h : Veracruz

: Veracruz Vientos de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Puebla, Tamaulipas y Tabasco

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Puebla, Tamaulipas y Tabasco Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California y golfo de Tehuantepec

costas de Baja California y golfo de Tehuantepec Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos.

Mínima de 4 a 6 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente frío y niebla por la mañana. Hacia la tarde, se prevén chubascos. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y con lluvias aisladas. Temperatura mínima de 4 a 6 °C y máxima de 22 a 24 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

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