Sheinbaum en la APEC. Foto: Gobierno de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a los países de Asia y el Pacífico a fortalecer la cooperación para el desarrollo como una vía para alcanzar la prosperidad compartida. El mensaje lo presentó durante la XXXIII Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026, realizada en Shenzhen, China.

Durante su participación, la mandataria defendió que las relaciones entre las naciones deben construirse con respeto a la soberanía, igualdad y colaboración. También planteó que el crecimiento económico no debe limitarse al comercio, sino traducirse en mejores condiciones de vida para la población.

Durante la Reunión de Líderes Económicos APEC China 2026, la presidenta @Claudiashein convoca a una nueva etapa en las relaciones internacionales:



"Hoy tenemos la oportunidad de recuperar el sentido profundo de la cooperación. La verdadera prosperidad consiste en crear… pic.twitter.com/zCULWwj5pf — Gobierno de México (@GobiernoMX) November 19, 2026

Sheinbaum propone cooperación y prosperidad compartida en APEC

La presidenta sostuvo que invertir en el desarrollo de otras naciones no representa una pérdida para los países que participan, sino una oportunidad para construir un entorno internacional más estable y justo.

La cooperación puede traducirse en oportunidades reales para nuestros pueblos. Invertir en el desarrollo de otras naciones no es una concesión ni una pérdida.

Sheinbaum recordó que APEC surgió en 1989 con el propósito de impulsar la cooperación entre las economías de Asia y el Pacífico. En ese sentido, pidió aprovechar la integración económica y los avances tecnológicos para compartir conocimientos, fortalecer las capacidades productivas y mejorar las condiciones de vida.

Hoy tenemos la oportunidad de recuperar ese sentido, ese sentido profundo de la cooperación: que la integración y la innovación no se limiten a incrementar el comercio, sino que permita compartir conocimientos, desarrollar tecnología, fortalecer nuestras capacidades productivas y generar mejores condiciones de vida.

La mandataria también señaló que el desarrollo de una nación no debe convertirse en un obstáculo para otras, sino en una oportunidad para generar beneficios compartidos.

México destaca reducción de la pobreza y bienestar social

Durante su intervención, Sheinbaum explicó que el crecimiento de un país no debe medirse únicamente por sus resultados económicos, sino también por el acceso de la población a vivienda, alimentación, empleo y educación.

Como parte de su argumento, destacó que más de 17 millones de personas salieron de la pobreza en México, resultado que presentó como un ejemplo de la importancia de vincular el desarrollo económico con el bienestar social.

La presidenta también planteó que la innovación y la tecnología deben contribuir a que los países puedan complementarse sin debilitar sus propias capacidades productivas.

México será sede de la reunión de líderes de APEC 2028

Al finalizar su participación, Sheinbaum destacó que México fue elegido por unanimidad para presidir la APEC en 2028 y organizar la XXXV Reunión de Líderes del foro. La mandataria aseguró que el país recibirá con los brazos abiertos a las delegaciones y participantes de las economías integrantes.

Con esta designación, México se prepara para recibir uno de los encuentros internacionales más importantes de cooperación económica de la región Asia-Pacífico.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.