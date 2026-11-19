Al menos tres empresas privadas, algunas de capital extranjero, buscan participar en proyectos de explotación de gas shale en Coahuila, al norte de México. Las compañías mantienen conversaciones con Petróleos Mexicanos (Pemex) para definir los mecanismos de colaboración y concretar su posible incorporación al desarrollo de las reservas de gas no convencional.

Mientras avanzan las negociaciones, en la región ya comenzaron los primeros trabajos de evaluación técnica. Las autoridades estatales esperan tener noticias sobre los acuerdos a principios de enero, aunque todavía no existe una fecha confirmada para formalizar la participación de las compañías.

Tres empresas buscan participar en proyectos de gas shale

El secretario de Economía de Coahuila, Luis Olivares, informó que al menos tres empresas han manifestado interés en participar en estos proyectos. Algunas son extranjeras y otras mantienen convenios o colaboraciones previas con Pemex. Además, detalló que las identidades de las compañías permanecen reservadas porque solicitaron discreción mientras concluyen las negociaciones con la petrolera mexicana.

“Hay tres empresas interesadas, incluso son extranjeras algunas, y muchas de ellas incluso ya tienen convenios y colaboraciones con PEMEX. Creemos que eso ayuda para que se pueda dar de una manera rápida. Esperemos que pueda ser a principios de enero que podamos tener noticias al respecto.

También indicó que algunas compañías ya comenzaron a hablar de posibles montos de inversión, debido a que cuentan con estimaciones sobre el tamaño de la cuenca y sus posibilidades de aprovechamiento.

Pemex realiza pruebas técnicas en Hidalgo, Coahuila

De manera paralela a las negociaciones, Pemex inició trabajos de evaluación en el municipio de Hidalgo, donde perforó un pozo piloto para estudiar la disponibilidad de agua salobre profunda. Dichas pruebas buscan determinar si existe suficiente agua de este tipo para desarrollar las actividades relacionadas con la extracción de gas shale, sin recurrir directamente a los acuíferos de agua dulce destinados al consumo humano.

Los resultados serán importantes para establecer la viabilidad técnica del proyecto antes de avanzar hacia otras etapas de exploración y explotación.

Movimiento de contratistas en la zona fronteriza

Los trabajos preliminares ya generan actividad en el norte de Coahuila. Sobre la carretera federal 2, conocida como La Ribereña, entre Piedras Negras e Hidalgo, se observa movimiento de contratistas, ingenieros y personal especializado. También comenzaron a instalarse campamentos temporales para facilitar las labores de evaluación y prospección.

Por ahora, el desarrollo del proyecto depende de los resultados técnicos y de los acuerdos que las empresas alcancen con Pemex.

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