Comisión Europea. Foto: AFP

Un ciberataque contra la Comisión Europea interrumpió durante más de 10 días varios servicios internos de la institución y pudo comprometer información personal de sus trabajadores. Entre las plataformas afectadas estuvieron los sistemas utilizados para consultar nóminas, registrar jornadas laborales, solicitar permisos y tramitar reembolsos médicos.

Aunque la mayoría de los servicios ya fueron restablecidos, las autoridades europeas todavía investigan si los atacantes consiguieron acceder o sustraer información confidencial. La Comisión considera que logró contener gran parte del ataque, pero reconoce que todavía no conoce el alcance total de los daños.

Detectan uso de inteligencia artificial en ciberataque a la Comisión Europea

El servicio de ciberseguridad de las instituciones europeas, CERT-EU, detectó a principios de noviembre que los atacantes utilizaron ARTEX, una herramienta de inteligencia artificial disponible públicamente y diseñada para identificar vulnerabilidades en sistemas informáticos.

De acuerdo con información publicada por POLITICO este 19 de noviembre, todavía no se ha identificado a los responsables del ataque, ni se ha determinado cómo consiguieron acceder a los sistemas de la Comisión. Tampoco está claro si ARTEX permitió ingresar a las plataformas o si únicamente fue utilizada para buscar debilidades de seguridad.

El portavoz de la Comisión Europea, Thomas Regnier, confirmó que la institución tomó medidas ante una campaña cibernética detectada y que fueron atacados sistemas individuales. A su vez, aseguró que las personas afectadas recibieron notificaciones.

Sysper y MyPMO estuvieron entre los servicios afectados

El ataque provocó interrupciones en dos plataformas utilizadas diariamente por los trabajadores de la Comisión:

Sysper: sistema de recursos humanos para consultar recibos de nómina, registrar horas laborales y solicitar permisos.

sistema de recursos humanos para consultar recibos de nómina, registrar horas laborales y solicitar permisos. MyPMO: plataforma para gestionar solicitudes de reembolso de gastos médicos.

Ambos servicios volvieron a funcionar a principios de semana, aunque Sysper presentó otra interrupción temporal el 18 de noviembre. Los servicios de traducción de la institución también registraron problemas el 17 de noviembre.

Según el reporte de POLITICO, los salarios llegaron en su mayoría con normalidad, pese a que algunos empleados no pudieron completar trámites administrativos.

Comisión Europea activa protocolos de seguridad

Ante el incidente, la Comisión convocó una reunión urgente de su Consejo de Administración Corporativa, el principal órgano interno de gestión de crisis. Además, el departamento de servicios digitales ordenó reforzar los controles de seguridad.

Por ahora, la principal incógnita es si los atacantes consiguieron acceder a datos personales de los trabajadores, como información salarial, registros laborales o solicitudes médicas. La investigación continúa y la institución no ha confirmado que esos datos hayan sido robados.

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