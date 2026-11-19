Será un jueves frío en CDMX: Alerta Amarilla en seis alcaldías por temperaturas mínimas de 4 grados
A su vez, para este jueves, se esperan lluvias aisladas en la Ciudad de México.
De acuerdo con lo previsto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México espera bajas temperaturas este jueves 19 de noviembre, las cuales alcanzarán mínimas de 4° C, especialmente en zonas altas.
Debido a ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla en seis alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
- Xochimilco
A su vez, se esperan lluvias aisladas por la tarde de este jueves en la capital del país.
Frío, vientos y lluvias para este jueves 19 de noviembre
El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 4 a 6 °C, al igual que en la capital del Estado de México.
Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 22 a 24 °C y en Toluca podrán alcanzar los 18 a 20 °C. En el Estado de México se prevén chubascos, mientras que en la capital del país se estiman lluvias aisladas.
A su vez, este 19 de noviembre se esperan rachas de viento con dirección norte, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 35 km/h.
Recomendaciones en temporada de frío:
En caso de frío, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:
- Vístete con el método cebolla.
- Usa prendas térmicas, transpirables e impermeables
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