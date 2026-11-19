Frío en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con lo previsto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México espera bajas temperaturas este jueves 19 de noviembre, las cuales alcanzarán mínimas de 4° C, especialmente en zonas altas.

Debido a ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Amarilla en seis alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

A su vez, se esperan lluvias aisladas por la tarde de este jueves en la capital del país.

Frío, vientos y lluvias para este jueves 19 de noviembre

El SMN mencionó que, por la mañana, el cielo se mantendrá nublado, con niebla y con ambiente frío. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 4 a 6 °C, al igual que en la capital del Estado de México.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 22 a 24 °C y en Toluca podrán alcanzar los 18 a 20 °C. En el Estado de México se prevén chubascos, mientras que en la capital del país se estiman lluvias aisladas.

A su vez, este 19 de noviembre se esperan rachas de viento con dirección norte, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 35 km/h.

Recomendaciones en temporada de frío:

En caso de frío, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Vístete con el método cebolla.

Usa prendas térmicas, transpirables e impermeables

Se pronostican #TemperaturasBajas para esta noche. Atiende las siguientes recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias.#LaPrevencióEsNuestraFuerza pic.twitter.com/yEIIiGr0vt — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 18, 2026

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