Autoridades localizaron una toma clandestina en alcaldía de la CDMX. Foto:SGIRPC

Una toma clandestina de hidrocarburo fue localizada en un inmueble de la colonia 20 de Noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.

El hallazgo ocurrió en la calle Aluminio, esquina con Cerámica, donde personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) identificó la conexión ilegal y solicitó la intervención de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Fiscalía General de la República (FGR).

📰 Boletín Informativo || ATIENDE SGIRPC TOMA CLANDESTINA EN ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA.



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Resguardan inmueble donde localizaron toma clandestina en CDMX

Tras el hallazgo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de Protección Civil desplegaron un operativo para mantener resguardado el inmueble.

De acuerdo con la SGIRPC, las autoridades realizarán los trabajos necesarios para cancelar la toma clandestina, con apoyo del personal especializado de Pemex.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni se ha informado sobre el aseguramiento de combustible.

Toma clandestina en las calles de Aluminio y Cerámica en la colonia 20 de Noviembre en la alcaldía VCA. @trafico889 pic.twitter.com/qRne6niDgS — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) November 18, 2026

¿Existe riesgo para los habitantes de Venustiano Carranza?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que, hasta el momento, no existe riesgo para la población.

Las autoridades mantienen el resguardo de la zona mientras se llevan a cabo las labores correspondientes para cancelar la conexión ilegal.

#UltimaHora

🚨 🛢️ LOCALIZA TOMA CLANDESTINA EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA



Autoridades Localizan una toma clandestina de combustible en Aluminio y Cerámica, esto en la colonia 20 de noviembre #CDMX pic.twitter.com/IqcpeMxJSi — Crónica NLD (@CronicasLDN) November 18, 2026

Por ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre el origen de la toma clandestina ni sobre posibles responsables.

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